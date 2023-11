Ausländischer Lastwagenchauffeur verirrt sich auf Älggistrasse

Ein ausländischer Lastwagenchauffeur verirrte sich mit seiner Sattelschlepperkombination auf die Älggistrasse.Mit Hilfe vom Forst Sachseln, der Stützpunkt Feuerwehr Sarnen sowie einem privaten Transportunternehmen, konnte die Fahrzeugkombination in einer aufwändigen Aktion befreit werden. Die komplizierte Bergung dauerte über mehreren Stunden. Während dieser Zeit war die Älggistrasse für jeglichen Verkehr gesperrt

. Die Kosten der Bergung belaufen sich auf mehrere tausend Franken und werden dem Chauffeur in Rechnung gestellt. Die Älggistrasse ist mit einem Fahrverbot für Lastwagen sowie einer Gewichtsbeschränkung belegt. Der Chauffeur wird zuhanden der Staatsanwaltschaft Obwalden verzeigt

LUZERNERZEİTUNG: «Es ist ein Wagnis»: CeDe.ch steigt in den Markt für Musikinstrumente einWährend viele Geschäfte schliessen, geht im Kanton Schwyz ein neuer Player im Markt für Musikinstrumente an den Start. Auch Onlineshops und Musik Hug berichten von einer grossen Nachfrage.

SUEDOSTSCHWEİZ: «Ein Muss für Chur»: Bald verwandelt sich die Quaderwiese wieder in ein EisfeldHockeyspielen oder gemütlich Schlittschuhfahren mitten in Chur. Das Quadereisfeld feiert nach der einjährigen Pause sein Comeback.

POLİZEİCH: Autounfall mit Brand in PfäffikonEin 29-jähriger Mann verursachte einen Autounfall in Pfäffikon, bei dem ein Fahrzeug in Brand geriet.

NAU_LİVE: Bei Firmengründungen spielen ausländische Staatsbürger grosse RolleDie Zahl der Firmengründungen in der Schweiz ist im Jahr 2023 auf ein Rekordniveau gestiegen. Viele davon sind Gründer mit ausländischer Staatsbürgerschaft.

POLİZEİCH: Schwerer Verkehrsunfall auf der Neuen WinterthurerstrasseEin 20-jähriger Mann überholte ein anderes Fahrzeug und verursachte einen Unfall, bei dem ein 19-jähriger Fahrer verletzt wurde.

