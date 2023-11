Ausländische Staatsangehörige verlassen Gazastreifen nach Ägypten

Nach Angaben des italienischen Aussenministeriums in Rom waren vier italienische Staatsangehörige dabei, die für Nicht-Regierungsorganisationen unterwegs waren. Nach dpa-Informationen sollen die ausländischen Staatsangehörigen nach Überquerung der Grenze zum Flughafen Kairo gebracht werden und von dort weiterreisen. Die jeweiligen Botschaften würden den Transport zum Flughafen organisieren, berichtete der TV-Sender Al-Hadath.

Auch palästinensische Verletzte wurden am Mittwoch erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober über die Grenze nach Ägypten zur Behandlung in dortigen Krankenhäusern gebracht. Der Ägyptische Rote Halbmond bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass «ein neuer Schub verwundeter und verletzter Palästinenser» in Krankenhäuser nahe der Grenze gebracht wurde.

Wie viele Ausländer und Palästinenser mit weiterem Pass sich derzeit im Gazastreifen aufhalten und wie viele ihn verlassen wollen, ist unklar. Dem US-Fernsehsender CNN zufolge befinden sich abgesehen von Geiseln in Gewalt der Hamas etwa 500 bis 600 US-Bürger in dem Gebiet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: Israel: Ausländische Staatsangehörige verlassen GazastreifenErstmals können Zivilisten den Gazastreifen verlassen

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Israel: Ausländische Staatsangehörige verlassen GazastreifenErstmals können Zivilisten den Gazastreifen verlassen

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Katar vermittelt vorübergehende Öffnung des Grenzübergangs Rafah für Ausreise aus dem GazastreifenDas Golfemirat Katar hat eine vorübergehende Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten vermittelt. Ausländische Staatsangehörige und verletzte Palästinenser können den Gazastreifen verlassen und zur Behandlung nach Ägypten reisen.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Hoffnungsschimmer für den Gazastreifen: Grenzübergang nach Ägypten geöffnetNach Vermittlung der USA und Katar: Rund 400 Ausländer konnten nach Ägypten ausreisen. Auch 90 Schwerletzte wurden evakuiert.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Verletzte aus Gazastreifen kommen zur Behandlung nach ÄgyptenErstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober haben palästinensische Verletzte die Grenze nach…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Verletzte aus dem Gazastreifen kommen zur Behandlung nach ÄgyptenErstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober haben palästinensische Verletzte die Grenze nach…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕