Ausgestorben und angesiedelt - Wie die Inzucht dem Schweizer Luchs schaden könnte

Ein Fehler, der nun zu Problemen führen könnte. Vogt untersucht die genetische Vielfalt der Luchse in der Schweiz. Das Wissen um die Bedeutung dieser Vielfalt sei in den 1970er-Jahren kaum vorhanden gewesen. «Beim Vergleich zwischen der Population in der Schweiz und der Ursprungspopulation in den Karpaten sieht man, dass unsere Luchse gewisse Genvarianten verloren haben über die Zeit.

Bei einem Kora-Projekt werden die gesundheitlichen Folgen der Inzucht für die Luchse erforscht. Einen Verdacht habe man bereits, sagt Kristina Vogt. «In der Alpenpopulation werden zunehmend Herzgeräusche festgestellt. Ziel des Projekts ist es, herauszufinden, ob die Herzgeräusche etwas mit der Genetik zu tun haben und ob dies einen Einfluss auf das Überleben der Tiere hat.

Internationale ZusammenarbeitDas Problem der genetischen Vielfalt der Luchse ist kein nationales. In einem länderübergreifenden Projekt versuchen Forschende, die gesamte Population europaweit zu schützen und besser zu vernetzen. Die heute isolierten Populationen sollen sich künftig untereinander austauschen können.

Der Luchs verteilt sich auf zwei Populationen – Jura und Alpen. Die Jura-Population erstreckt sich über den gesamten Jurabogen vom Genfersee bis Liestal bzw. Buchs AG. In den Alpen haben sich die Luchse vor allem auf der Nordseite verbreitet, wo sie vom Genfersee bis zum Bodensee anwesend sind.

Grösseres Wachstum als erwartetNeue, fremde Tiere anzusiedeln sei im Prinzip eine gute Idee, sagt Kurt Altermatt, Präsident der Solothurner Jägerschaft, aber: «Der Juraluchs bleibt regional. Dies kann zu genetischen Problemen führen.» Im Kanton Solothurn achte und schütze man den Luchs. Er darf nicht geschossen werden.

