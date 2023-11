Ausblick: Medmix senkt Prognosen für Gesamtjahr erneut

Für das laufende Jahr rechnet Medmix nun mit einer weitgehend flachen organischen Umsatzentwicklung und einer bereinigten Ebitda-Marge zwischen 19 und 20%, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag. Bisher war das Unternehmen noch von einem Wachstum von 5 bis 7% und einer Marge von rund 22% ausgegangen.Noch im Juli habe man im Bereich Dental mit einem Abschluss des Lagerabbaus gerechnet, schreibt Medmix in der Begründung.

Die 2021 von Sulzer abgespaltene Medmix ist ein Weltmarktführer im Bereich von Präzisionsgeräten zum Mischen, Dosieren und Applizieren von Flüssigkeiten und beschäftigt fast 2200 Mitarbeitende.

FUW_NEWS: Clariant setzt weniger um – Ersteinschätzung zu den QuartalszahlenVon Juli bis September weist der Spezialchemiekonzern einen um 21% tieferen Umsatz aus, der Ausblick für das Gesamtjahr wird aber bestätigt.

LUZERNERZEİTUNG: Wahlen in der Schweiz: Überraschende Ergebnisse für die SVP und SPDie Schweizerische Volkspartei (SVP) und die Sozialdemokratische Partei (SP) erzielen überraschende Ergebnisse bei den Wahlen. Die SVP gewinnt trotz Prognosen nur 2,3 Prozent hinzu, während die SP mit 1,5 Prozent zulegt. Die Themenlage und die Grundstimmung beeinflussen das Wählerverhalten maßgeblich.

CASHCH: Clariant verzeichnet Umsatzrückgang und geringere ProfitabilitätDer Spezialchemiekonzern Clariant hat aufgrund ungünstiger Währungseffekte einen Umsatzrückgang von 13 Prozent verzeichnet. Die Verkaufsvolumen sanken um 5 Prozent und die Verkaufspreise lagen 3 Prozent niedriger als im Vorjahr. Dies führte zu einem Rückgang des Betriebsgewinns um 28 Prozent. Clariant bestätigt den gesenkten Ausblick für das Jahr 2023 und die Mittelfrist-Ziele bis 2025.

FUW_NEWS: Interview mit Anlageexperte Gregor Taraszow: «Das grösste Risiko für Anleger ist, nicht investiert zu sein»Der Chief Investment Officer von Tareno nennt attraktive Schweizer Aktien. In Asiens Märkten erkennt er taktisch, aber auch langfristig gute Opportunitäten.

WELTWOCHE: Es ist ihnen egal, was wir von ihnen haltenRund zweieinhalb Wochen ist der schreckliche Angriff der Hamas auf Israel nun her. Fast genau so lange demonstrieren Muslime auf deutschen Strassen und in anderen westlichen Ländern, um ihre, wie es ein Grossteil der deutschen Medien nennt, «Solidarität mit den Palästinensern» zu bekunden.

