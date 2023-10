Auflösung des Copyrights: Neue Zürcher Zeitung gibt bekannt

Quelle: Wird nach der Auflösung bekannt gegeben.Copyright © Neue Zürcher Zeitung AG. Alle Rechte vorbehalten.

Vogelpark im St.Galler Stadtpark vor der AuflösungDer Vogelpark im St.Galler Stadtpark steht kurz vor der Auflösung aufgrund eines langjährigen Streits zwischen der Stadt und dem Verein über die zukünftige Ausrichtung der Institution.

Zürcher SP nominiert Jositsch ++ Auch Wermuth verzichtet auf Berset-Nachfolge ++ Meldefrist endet am SonntagAlain Berset tritt Ende Jahr als Bundesrat zurück. Wer will seine Nachfolge antreten? Wer verzichtet? Und: Kann die SP ihre zwei Sitze in der Landesregierung überhaupt verteidigen? In unserem Bundesrats-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Zürcher Kantonalbank begrenzt Boni und erhöht FixlöhneDie Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat beschlossen, die Boni zu begrenzen und die Fixlöhne zu erhöhen. Die variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2023 wird auf dem Niveau von 2022 gedeckelt. Gleichzeitig wird die fixe Vergütung ab dem 1. Januar 2024 auf ein marktgerechteres Niveau angepasst. Der Bankrat gibt dem Fixum künftig wieder mehr Gewicht.

Zürcher Landwirtschaft: Martin Hübscher zieht in den Nationalrat einDer Landwirt und SVP-Kantonsrat Martin Hübscher zieht neu in den Nationalrat ein und folgt seinem Partei- und Berufskollegen Martin Haab. Hübscher ist aus Sicht der Ostschweizer Landwirtschaft das einzige neue Gesicht im Nationalrat.

Stimmfreigabe der Zürcher Mitte für zweiten Ständerats-WahlgangIm Zürcher Ständeratsrennen kommt es zum Duell zwischen Gregor Rutz (SVP) und Tiana Angelina Moser (GLP). Die Mitte will sich nicht festlegen.