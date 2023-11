Auffahrunfall in Istighofen TG: Töfffahrer (58) unbestimmt verletzt

Ein 58-jähriger Motorradfahrer war im Kolonnenverkehr auf der Wilerstrasse von Istighofen in Richtung Moos unterwegs.

SUEDOSTSCHWEİZ: Unfall in Chur: Töfffahrer verletzt sich bei Kollision auf der GrabenstrasseAm Wochenende hat sich beim Postplatz in Chur eine Kollision zwischen einem Töff und einem Auto ereignet. Der genaue Unfallhergang wird noch abgeklärt.

20MİN: Friltschen: Töfffahrer rast mit 163 km/h durch 80er-ZoneIn Friltschen erwischte die Kantonspolizei Thurgau Mitte September bei einer Verkehrsüberwachung einen 23-Jährigen. Der Motorradfahrer war mit 163 Stundenkilometern unterwegs.

LUZERNERZEİTUNG: Töfffahrer nach Überholmanöver lebensbedrohlich verletztBei einem Unfall in Giswil ist ein Töfffahrer schwer verletzt worden. Er musste ins Spital eingeliefert werden.

SRFNEWS: Ist das jetzt ein Rechtsrutsch oder ein Rechtsrütschli?Aus dem Archiv: Parteispitzen debattieren über das Wahlergebnis

AARGAUERZEİTUNG: Fahrerflucht: Der Knall war nicht ein Stein, sondern ein E-Scooter-FahrerVor einem Jahr kam es in Oftringen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter-Fahrer. Die Unfallverursacherin verliess den Unfallort, ohne sich um den E-Scooter-Fahrer zu kümmern. Dafür wurde sie nun verurteilt.

POLİZEİCH: Oberbipp SO / A1: Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos – zwei Personen verletztAuf der Autobahn A1 bei Oberbipp, in Fahrtrichtung Zürich, hat sich am Sonntagnachmittag, 29. Oktober 2023, eine Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos ereignet.

