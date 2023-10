Auffahrunfall auf der Autobahn A3 zwischen Flums und Mels

Am Samstag (28.10.2023), um ca. 20:45 Uhr, hat sich auf der Autobahn A3 zwischen Flums und Mels ein Auffahrunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto ereignet. Der 38-jährige Fahrer des Lieferwagens wurde dabei eher leicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Die 49-jährige Mitfahrerin des Autos wurde ebenfalls leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Spital gebracht werden. Ein 40-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto und der 49-jährigen Frau als Mitfahrerin auf dem Normalstreifen der Autobahn A3 in Richtung Chur. Gleichzeitig fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen ebenfalls auf dem Normalstreifen in dieselbe Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen prallte der Lieferwagen gegen das Heck vom Auto.

