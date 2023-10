Auffahrunfall auf A1 bei Oberbipp BE: Zwei Personen im Spital

30.10.2023 12:16:00 / Herkunft: nau_live

Auf der A1 bei Oberbipp BE hat sich am Sonntag eine Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos ereignet. Zwei Personen wurden in Spitäler gebracht.