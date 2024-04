Auffahrkollision auf der Autobahn A2 in Kriens

Auf der Autobahn A2 in Kriens ereignete sich am Dienstag eine Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Verletzt wurde niemand. Der Drogenschnelltest bei einem der beiden Fahrer fiel jedoch positiv aus.Auf der Autobahn A2 im Kanton Luzern kam es am Dienstag gleich zu zwei Verkehrsunfällen. Um zirka 12 Uhr fuhr in Kriens ein Lenker auf der Autobahn A2 in Richtung Norden.

Als der Verkehr Eingangs Sonnenbergtunnel ins Stocken geriet, kollidierte er mit der Front seines Fahrzeuges mit dem Heck des vorausfahrenden Autos, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilt. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Ein Drogenschnelltest beim 21-jährigen Autofahrer fiel positiv aus. Er darf bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts kein Motorfahrzeug mehr lenken.Am selben Nachmittag kurz nach 16.45 Uhr war eine Autofahrerin auf der Autobahn A2 in Richtung Norden unterwegs. Kurz nach der Einfahrt Dagmersellen wollte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechsel

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sursee LU / A2: Zwei Verkehrsunfälle auf der Autobahn – drei Personen verletztAuf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden kam es am Dienstagabend zu einer Auffahrkollision.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Kriens LU: Mit Messer Kiosk in Kriens LU überfallenAm Donnerstag hat ein unbekannter Mann in Kriens LU einen Kiosk überfallen. Anschliessend flüchtete der Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Unfall in der Nacht auf Karfreitag: Erneut schweres Busunglück auf deutscher AutobahnErst auf der A9, nun auf der A44: Zum zweiten Mal binnen weniger Tage kommt ein Reisebus von einer Autobahn ab und stürzt auf die Seite. Diesmal verunglückt eine Gruppe von Berufsschülern.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

In der Nacht auf Karfreitag: Erneut schweres Busunglück auf AutobahnErst auf der A9, nun auf der A44: Zum zweiten Mal binnen weniger Tage kommt ein Reisebus von einer Autobahn ab und stürzt auf die Seite. Diesmal verunglückt eine Gruppe von Berufsschülern.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Autobahn A1 bei Kestenholz SO: Lieferwagenbrand auf dem PannenstreifenAm Freitagmorgen brannte auf der Autobahn A1 bei Kestenholz ein Lieferwagen mit Anhänger auf dem Pannenstreifen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Kriens LU: Raubüberfall auf Kiosk – Täter (Italiener, 23) festgenommenGestern Donnerstag hat ein unbekannter Mann in Kriens einen Kiosk überfallen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »