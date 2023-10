Auffahrkollision auf der Autobahn A1 bei Oberbipp

Am Sonntag, 29. Oktober 2023, um zirka 15.40 Uhr, kam es auf der Autobahn A1 bei Oberbipp, in Fahrtrichtung Zürich, zu einer Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos.

Dabei wurde die Beifahrerin des auffahrenden Autos verletzt. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden. Die Lenkerin des vorausfahrenden Autos wurde zur Kontrolle ebenfalls in ein Spital gebracht. Nebst einer Patrouille der Kantonspolizei Solothurn standen der Rettungsdienst mit zwei Ambulanzbesatzungen und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

