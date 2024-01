Auffahrkollision auf dem Blumenbergplatz: Frau leicht verletzt

Auf dem Blumenbergplatz hat sich am Donnerstag eine Auffahrkollision ereignet. Wie aus dem Communiqué der Stadtpolizei hervorgeht, fuhr eine unbekannte Person mit einem Auto in das Heck eines anderen Fahrzeugs und fuhr anschliessend in unbekannte Richtung davon. Eine Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfall ereignete sich gemäss Angaben der Stadtpolizei um 8.20 Uhr. Verursacht hat ihn eine unbekannte Person, die am Steuer eines weissen Autos sass.





tagblatt_ch » / 🏆 32. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das Vorsorgesystem in der SchweizFrau Weisser spricht über das Vorsorgesystem in der Schweiz und die Herausforderungen, denen es gegenübersteht.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Schweizer blicken pessimistisch aufs neue Jahr – aber auf Ferien und ihr Auto wollen sie nicht verzichtenFast ein Drittel der Schweizer Bevölkerung erwartet für 2024 im Vergleich zu heute eine finanzielle Verschlechterung. Die am häufigsten genannten Gründe dafür sind die steigenden Krankenkassenprämien und Mieten bzw. Hypothekarzinsen.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Bitcoin-Kurs steigt auf über 40.000 DollarDer Bitcoin-Kurs ist im Jahr 2023 stark angestiegen und hat die Marke von 40.000 Dollar überschritten. Die Wertentwicklung wurde vor allem durch die Hoffnung auf eine Zulassung eines Exchange-Traded-Funds (ETF) getrieben.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Verlage verzichten auf Gewinnspiele wegen neuem GeldspielgesetzBei der Ausarbeitung des neuen Geldspielgesetzes wollte das Parlament, dass den Verlagen keine Nachteile entstehen. Nun ist genau das geschehen. Kritiker werfen der zuständigen Behörde vor, die Absicht der Politik zu ignorieren.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Schweizer Virtual-Reality-Künstler:innen auf dem VormarschSWI swissinfo.ch traf Zoe Roellin aus Zürich an einem VR-Festival in Prag, wo sie ihr neues Kunstwerk nach dessen Uraufführung am Filmfestival in Venedig vorstellte.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Nach grösstem russischen Luftangriff auf Ukraine: So ist die LageSelenskyj hat sich über eine unter russischem Feuer liegende Strasse in die eingeschlossene ukrainische Stadt Awdijiwka gewagt. Biden fordert Hilfe für Kiew.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »