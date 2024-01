Auf Meteoritensuche in der Antarktis

Im Naturmuseum ist am Mittwoch Maria Schönbächler vom Institut für Geochemie und Petrologie der ETH Zürich zu Gast. Ab 19 Uhr wird sie in einem Vortrag über ihre Meteoritensuche in der Antarktis und deren Zusammenhang mit der Geburt der Planeten berichten. Der Eintritt ist kostenlos. Zum zweistündigen Anlass lädt die St.Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft ein.





tagblatt_ch » / 🏆 32. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kanton Graubünden nimmt Jagd auf zwei Wolfsrudel wieder aufDer Kanton Graubünden nimmt die Jagd auf zwei Wolfsrudel wieder auf. Das teilte das zuständige Amt für Jagd und Fischerei am Montagabend mit.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Polarkleider und Schneemetamorphose in der AntarktisEin technischer Mitarbeiter der Gruppe Schneephysik verbringt den südlichen Sommer auf der Forschungsstation Dome C in der Antarktis und baut ein Experiment auf, um den Einfluss der Schneemetamorphose auf die Umverteilung von stabilen Sauerstoffisotopen zu untersuchen.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Verzicht auf Pflanzenschutzmittel beeinträchtigt Wirtschaftlichkeit im RapsanbauIm Projekt PestiRed versuchen Schweizer Ackerbaubetriebe, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) zu reduzieren. Anhand der Daten der ersten zwei Erntejahre 2020 und 2021 haben Forschende von Agroscope untersucht, ob der Anbau von Weizen und Raps trotz PSM-Verzicht wirtschaftlich sein kann. Beim Rapsanbau reduzierte der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel die Wirtschaftlichkeit pro Parzelle um durchschnittlich 34 Prozent.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

ARTE blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurückARTE hat in diesem Jahr seinen Rekord von 2022 übertroffen und freut sich über die zunehmende Beliebtheit seines Programms auch außerhalb Deutschlands und Frankreichs. Mit mehr als 2 Milliarden Videoabrufen im Online-Angebot und einem verstärkten Zuwachs auf den Social Media Plattformen konnte ARTE auch ein jüngeres und mobileres Publikum ansprechen.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Basler Vorfasnacht 2024: Das steht bei den Veranstaltungen alles auf dem ProgrammJetzt gehts plötzlich schnell! Kommende Woche, am 5. Januar, beginnt die Basler Vorfasnacht mit der Premiere des Pfyfferli im Theater Fauteuil am Spalenberg. Die bz stellt alle 14 Vorfasnachtsveranstaltungen mit ihren Besonderheiten, teilnehmenden Formationen und Neuerungen vor.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Initiative für eine Zukunft: Millionenerbin fordert Steuer auf grosse VermögenDie Österreicherin Marlene Engelhorn, eine Millionenerbin, ist Teil einer europäischen Bürgerinitiative, welche die EU-Kommission auffordert, europaweit eine Steuer auf grosse Vermögen einzuführen, um den Klimaschutz und den Umbau der Wirtschaft zu finanzieren. SVP und FDP warnen vor einem Verlust von Steuergeldern durch Abwanderung.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »