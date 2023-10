Auf der Suche nach Juden: Mob stürmt Flughafen in Russland

Nach der Stürmung des Flughafens von Machatschkala im muslimisch geprägtem Nordkaukasus haben die Behörden am Montag ein neues Update gegeben. Beim Angriff wurden neun Polizisten verletzt, zwei davon befinden sich im Spital, so die Behörden. 150 Teilnehmer des Angriffs seien identifiziert worden. 60 konnten bisher festgenommen werden.

«Der Mob versucht das Flugzeug zu stürmen, bitte öffnen Sie die Türe nicht», so der Pilot. USA verurteilt antijüdische Übergriffe Der Nationale Sicherheitsrat der USA verurteilte «die antisemitischen Proteste» in Dagestan. «Die USA steht angesichts eines weltweiten Anstiegs des Antisemitismus an der Seite der gesamten jüdischen Gemeinschaft.

In Dagestan machen Muslime Jagd auf vermeintliche JudenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Waggelzahn - Eine Hexe auf der Suche nach einem NamenDie Zweitklässlerin Emely und ihr Bruder Fabian Gallati aus Näfels haben ein Kasperlitheater über eine Hexe mit einem kerngesunden Gebiss realisiert. Die Hexe begibt sich auf die Suche nach einem passenden Namen. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Gespräche beginnen auf Malta +++ Russland erleidet laut London hohe Verluste in AwdijiwkaAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Israels Armee ruft Bevölkerung erneut zur Flucht nach Süd-Gaza auf ++ Weiter Raketenangriffe auf israelische StädteIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

Überfall auf Israel: Das Kalkül der Terrororganisation geht aufMit dem Überfall auf Israel ist das Kalkül der Terrororganisation aufgegangen. Was bei der jüngsten Attacke auf Israel anders ist als bei früheren Attentaten. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall auf der A13: Auto überschlägt sich auf vereister FahrbahnEin 19-jähriger Fahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug auf der A13 und überschlägt sich. Alle Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Weiterlesen ⮕