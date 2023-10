Auf den Bänken ja, auf den Tischen nein: Vor und hinter den Kulissen der Bronschhofer Wiesn herrschte Hochbetrieb

Um 17.15 Uhr werden die Helfenden instruiert, damit ab 18 Uhr, wenn die ersten in Dirndl und Lederhosen gekleideten Gäste kommen, alles wie am Schnürchen läuft. Was einfach klingt, ist es keineswegs. An zwei Abenden ist im Bronschhofer Ebnet-Saal Oktoberfest angesagt, mit all seinen Facetten.

Die Erwartungen der Feierfreudigen sind bezüglich des Traditionsfestes gross. Die Anzahl Gäste ist es auch. «Der Samstag war rasch ausverkauft. Und auch für den Freitagabend gab es keine Abendkasse mehr», sagt OK-Präsident Pipo Flammer beim Rundgang durch den Backstagebereich nach 21 Uhr. Im Obergeschoss beraten Flammer und der für das Marketing Verantwortliche Luca Eigenmann über die Gewinner eines spontan ausgerufenen Instagram-Fotowettbewerbes.

In der Küche geht es gerade ruhiger zu und her. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Wurde bis gegen 20 Uhr vor allem gegessen – an einem Abend gehen 700 Portionen Fleischkäse und Poulet weg -, so ist nach 21 Uhr vor allem Flüssiges gefragt.Getrunken wird zur vorgerückter Stunde viel. Die Security ist nicht nur an den Eingängen, sondern auch bei den Toiletten und im Hauptraum platziert, um einzuschreiten, falls die Stimmung kippen sollte. headtopics.com

Zum Zeitpunkt des Rundgangs sind jedoch noch alle am Festen und die Busse leer. Das wird sich ändern.Der Abtwiler Thomas Locher träumt vom Durchbruch als Musiker – einer seiner Songs hat zumindest schon eine halbe Million Klicks auf Youtube

Er liebt Rock'n'Roll und lebt sehr bürgerlich: Für Oberstufenlehrer Thomas Locher ist das kein Widerspruch. Jetzt möchte er als The Teacher musikalisch noch einmal durchstarten. Einen ersten Erfolg kann er bereits für sich verbuchen.Der Schweizer Magenbrot-König übergibt seine Firma an seine Tochter – und will schon bald Nutella Konkurrenz machen headtopics.com

