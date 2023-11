Auf dem Waggiswagen durch das Laufner Stedtli, statt nur am Strassenrand

Die Idee dazu sei von einem Bewohner des Seniorenzentrums gekommen, sagt Zentrumsleiter Michael Rosenberg. Nachdem man letztes Jahr den Umzug wie immer beim Vorstadtkreisel verfolgt hatte, ging es heim zu einem Umtrunk.

Dabei habe sich ein Bewohner gefragt, warum man denn nicht selbst an der Fasnacht mitmache, früher habe er schliesslich auch Fasnacht gemacht. «Die Idee ist dann ziemlich schnell ins Rollen gekommen», so Rosenberg. «Die Mitarbeiter des Zentrums, aber auch der Stiftungsrat fanden die Idee super. Und dann gab es auch noch tolle Zufälle: Wir konnten von einer Brislacher Wagenclique den Wagen übernehmen.

Halbe Sachen macht der Rosengarten aber nicht: Die Kostüme sind in der Produktion, sie werden aktuell genäht und sollen auch in den kommenden Jahren verwendet werden. Das gilt auch für die Larven. «Die Fasnacht ist nächstes Jahr früh, viel Zeit bliebt also nicht. Wir sind wohl eher etwas spät dran, wenn man bedenkt, wie früh andere Cliquen mit den Vorbereitungen beginnen.

Auch ein Sujet werden die Rosengarten Waggis ausspielen. Welches, werde selbstverständlich nicht verraten. Man habe es mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, die auf dem Wagen sein werden, beschlossen.Man werde mit den Rosengarten Waggis an beiden Umzügen vom Sonntag und vom Dienstag dabei sein. Je fünf Bewohnerinnen und Bewohner werden auf dem Wagen mitfahren und von fünf Begleitpersonen unterstützt.

