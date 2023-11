Auch Medwedew in Paris-Bercy out – Djokovic problemlos weiter

Djokovic glückt ComebackNovak Djokovic gab sich bei seinem ersten Auftritt in der französischen Hauptstadt keine Blösse. Die serbische Weltnummer 1 schlug den Argentinier Tomas Etcheverry (ATP 31) problemlos mit 6:3, 6:2. Djokovic, der seit seinem 24. Grand-Slam-Triumph an den US Open Anfang September kein Spiel mehr auf der ATP-Tour bestritten hatte, benötigte für seinen Sieg 1:25 Stunden.

