Außergewöhnliches Wochenende mit ungewöhnlicher Luftmasse erwartet

Jörg Kachelmann prognostiziert ein «fast ausserirdisch anmutendes kommendes Wochenende mit einer Luftmasse, die es so seit über 100 Jahren bei uns in dieser Jahreszeit nicht mehr gegeben hat».Der Klimawandel jagt das Quecksilber früher im Jahr in die Höhe: Frühlingsspiel im Golfpark Winterberg ZH, im Bild am 15. April 2013.

Saharastaub und Lawinen überstanden und schnallen uns schon mal an für ein fast ausserirdisch anmutendes kommendes Wochenende mit einer Luftmasse, die es so seit über 100 Jahren bei uns in dieser Jahreszeit nicht mehr gegeben hat. Wie immer gibt es vier, fünf Tage im Voraus noch kleine Unsicherheiten, aber wir müssen für den Samstag (eventuell auch noch für den Sonntag und Montag) von folgenden Rahmenbedingungen ausgehen:Damit wird es dort um die 15 Grad wärmer sein als um diese Jahreszeit üblic

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bazonline / 🏆 7. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mein Wochenende mit Laura Schälchli: «Wochenende ist, wenn ich fast keine Schokolade esse»Als Schokoladenproduzentin gehört das Verkosten der Süssigkeit zu ihrem Alltag. Am Osterwochenende freut sie sich auf den Brunch mit viel Schaumwein.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Mein Wochenende mit Luna Lempérière: «Das Wochenende riecht nach getragenen Fussballschuhen und verschwitzten Trikots»An matchfreien Tagen zählt die Smartwatch der Kapitänin von GC selten mehr als 50 Schritte. Sie trinkt dann gerne Chai Latte an einem sonnigen Plätzchen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Barbara Bleischs Wochenende: «Am perfekten Wochenende kann man Züge verpassen, ohne sich aufzuregen»Die Philosophin lädt nur Menschen, die sie mag, zu sich nach Hause ein. Diesen zeigt sie dann dafür ihr Inneres.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

IWD 2024: Stärkung der Frau in der von Männern dominierten Branche der Industrie- und...Shanghai, 8. März 2024 (ots/PRNewswire) - Anlässlich des Internationalen Frauentags 2024 würdigt Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) die Beiträge von Frauen in der...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Der Retter ist Kampfsportler: Jetzt spricht der Mann, der den Messerstecher Anis T. gestoppt hatMesserattacke auf Juden: Jetzt redet der Kampfsportler, der den Täter stoppte

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Arbeiten an der Unterwerfung der Menschheit – Autor betreibt in Kreuzlingen das Geschäft mit der AngstDer Kreuzlinger Verein Neutrale Sicht hat den umstrittenen deutschen Referenten und Verschwörungstheoretiker Ernst Wolff zum Vortrag geladen. Rund 360 Personen sind gekommen.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »