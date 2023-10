Außenministerin Baerbock scheitert mit Forderung nach Verbleib des Langstreckenflugzeugs in der Regierungsflotte

setzte sich Außenministerin Annalena Baerbock vehement für den Verbleib des Langstreckenflugzeuges mit dem Kennzeichen 16+01 in der Flotte der Regierungsflieger ein.

Allerdings vergeblich. Vergangene Woche einigten sich die Ministerien, die Zugriff auf die Regierungsflieger haben, dem Magazin zufolge darauf, die 16+01 sofort stillzulegen. Die Maschine steht bereits seit dem 13. September am Flughafen Köln/Bonn.

Der Airbus A340 mit dem militärischen Kennzeichen 16+02 der Flugbereitschaft war Ende September in die USA ausgeflogen worden

Gloryhole an Uni Augsburg – Queer-Studenten mit absurder ForderungAn der Uni in Augsburg gibt es Aufregung über einen kontroversen Antrag von Studenten.

Forderung nach Besenderung von GrossraubtierenLandrat Franz Freuler und Unterzeichnende fordern eine Erweiterung des Wolfsmonitorings und die Besenderung von schadenstiftenden Grossraubtieren. Die Peildaten sollen verschiedenen Behörden und betroffenen Tierhaltern zugänglich gemacht werden. Der Regierungsrat schlägt eine Beteiligung an einem nationalen Forschungsprojekt vor, um das Verhalten der Wölfe und Rinder zu untersuchen.

Migration in der Schweiz: Der Wahlkampf wäre dann übrigens vorbeiDie Asylpolitik verschärfen: Diese Forderung ist bei Bürgerlichen en vogue. Sie ignorieren, dass die Situation in der Schweiz ganz anders ist als in Deutschland.

Abfuhr an «Förderklassen»-Initiative: Basler Regierung will nicht zurück zu KleinklassenNach langem Ringen um die Zukunft der integrativen Schule erteilt die Basler Regierung der Forderung nach Förderklassen für verhaltensauffällige Kinder nun definitiv eine Absage. Stattdessen setzt das Erziehungsdepartement auf Fördergruppen und Lerninseln.

Basler Tennisklubs fördern Talente und tragen zur Gesundheitsförderung beiDie Basler Tennisklubs engagieren sich nicht nur für die Förderung von Talenten, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung in der Region. Wir haben mit den größten Vereinen in Basel-Stadt über ihre Geschichte, Eigenheiten und Sorgen gesprochen.

Bischof setzt sich kritisch mit seinem Amt auseinanderDer Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain will das Vertrauen der Gläubigen zurückgewinnen. Gelingen soll dies auf dem sogenannten synodalen Weg.