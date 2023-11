Attraktive Heimwerk-Prämien der Marke Bosch mit bis zu 60 Prozent Treuerabatt bei Coop

«Sichern Sie sich attraktive Heimwerk-Prämien der Marke Bosch mit bis zu 60 Prozent Treuerabatt»: So wirbt Coop auf der Website für seine neuste Trophy-Aktion. Noch bis im Februar können Kundinnen und Kunden beim Detailhändler mit vollen Sammelkarten verschiedene Heimwerker- und Gartenartikel von Bosch günstiger kaufen. Doch wie Recherchen von CH Media zeigen, sind die Trophy-Rabatte gar nicht so sensationell, wie Coop glauben machen will

. Nordseite der Dreirosenbrücke soll verglast werden – beerdigtes 10-Millionen-Projekt wird wiederbelebt Die Dreirosenanlage muss während der Bauarbeiten zum Rheintunnel gesperrt werden. Deshalb sucht der Kanton Ersatzflächen auf der anderen Seite der Dreirosenbrücke. Das geht aber nur, wenn die Brücke auch flussabwärts lärmsaniert wird.Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet

:

PRESSEPORTAL_CH: Coop ist neue Partnerin beim Verein Schweizer RegionalprodukteCoop ist neue Partnerin beim Verein Schweizer Regionalprodukte Der Verein Schweizer Regionalprodukte erhält eine neue nationale Partnerin. Coop wird künftig «Miini...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

BAUERNZEITUNG1: Coop ist neue Partnerin des Vereins Schweizer RegionalprodukteNeu werden die «Miini-Region»-Produkte des Detailhändlers Coop mit dem Gütesiegel «regio.garantie» vom Verein Schweizer Regionalprodukte versehen.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

CASHCH: Teuerung in der Schweiz verharrt im Oktober bei 1,7 ProzentDie Inflation in der Schweiz ist im Oktober unverändert geblieben. Ökonomen schätzten einen Wert im Bereich von 1,5 bis 1,8 Prozent.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

BAUERNZEITUNG1: Photovoltaik: 2024 acht Prozent höhere Vergütungen2024 wird für eingespeisten Solarstrom wohl das Jahr mit den höchsten durchschnittlichen Rückliefertarifen seit dem Ende der KEV-Zeit im Jahr 2014. Gleichzeitig ist dieses Jahr das vermutlich letzte unter dem heutigen gültigen Gesetz.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

CASHCH: E-Autobauer Nio streicht zehn Prozent der JobsDer defizitäre chinesische Elektroautobauer Nio streicht zehn Prozent der Jobs und setzt bei Investitionen den Rotstift an.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

NAU_LIVE: 80 Prozent der Jugendlichen beginnen favorisierte AusbildungWährend viele der Jugendlichen eine passende Stelle finden, haben die Unternehmen immer öfter Probleme, alle Lehrstellen zu besetzen. Vor allem der Bau leidet.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »