Atlanta Hawks gewinnen erstes Auswärtsspiel in der NBA

Einen starken Auftritt zeigt der 29-jährige Schweizer: Capela gelingt mit je zwölf Punkten und Rebounds auch in der dritten Partie inAcht Spieler der Hawks erzielten mehr als zehn Punkte. Am meisten verbuchte Trae Young (20). In der Nacht auf Dienstag geht es für Atlanta gegen die Timberwolves weiter.

:

TAGBLATT_CH: Grasshoppers erleben schwieriges Auswärtsspiel gegen FC St.GallenDie Grasshoppers haben bei ihrem Auswärtsspiel gegen den FC St.Gallen eine schwierige Erfahrung gemacht. Der Trainer Bruno Berner bezeichnete das Spiel als eines der schwierigsten und härtesten für alle Teams. Der FC St.Gallen ist besonders stark im eigenen Stadion und wird von den Fans angetrieben.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

SRFSPORT: Hawks jubeln erstmals – Capela mit nächstem Double-DoubleHier finden Sie die wichtigsten News aus der US-amerikanischen Sport welt.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Schüsse in der Nähe des Campus der Georgia State University in AtlantaVier Menschen wurden in der Nähe des Campus der Georgia State University in Atlanta von Schüssen getroffen. Drei der Opfer sind in stabilem Zustand, eines in kritischem Zustand. Die Schüsse waren das Ergebnis eines Streits zwischen zwei Gruppen. Es wurden keine Festnahmen oder Verdächtige gemeldet. Die Universität wird die Sicherheitspatrouillen verstärken, um das Gebiet sicherer zu machen.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Holt sich der FCL gegen formstarke Genfer Punkte? Das Auswärtsspiel gegen Servette ab 16.30 Uhr im TickerDer FC Luzern tritt als Tabellenvierter bei Servette an. Die Genfer haben zuletzt drei Spiele hintereinander gewonnen und sind Fünfter – mit nur gerade zwei Punkte n Rückstand auf die Innerschweizer.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

BZBASEL: Neues Fluor-Verbot: Mowinckel disqualifiziert ++ Quintana bei Movistar unter Vertrag ++ NBA: Clint Capela mit NiederlageResultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport -Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sport s.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

BZBASEL: Quintana bei Movistar unter Vertrag ++ NBA: Clint Capela mit Niederlage ++ HC Fribourg-Gottéron weiter an der SpitzeResultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport -Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sport s.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »