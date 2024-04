Asylbewerber gewinnt Klage gegen Kanton Appenzell Ausserrhoden

Ein abgewiesener Asylsuchender hat mit einer Klage gegen den Kanton Appenzell Ausserrhoden Recht bekommen. Das Bundesgericht entschied, dass die Behörden das Beschleunigungsgebot nicht eingehalten hatten, das verlangt, dass das Ausschaffungsverfahren prompt und ohne Zeitverlust durchgeführt wird, wie die Zeitungen von CH Media am Montag enthüllten. Der Kanton muss ihn demnach nun entschädigen, wobei das Obergericht des Kantons den zu zahlenden Betrag festlegen muss.

Infolgedessen verlängerte das Amt die Ausschaffungshaft zunächst bis Ende April 2020 und anschliessend bis Ende Oktober 2020. Gebot der Verfahrensbeschleunigung missachtet Der Mann wurde am 24. August 2020 auf Anordnung des Haftrichters freigelassen. Der Richter stellte fest, dass das Gebot der Verfahrensbeschleunigung missachtet wurde, da seit Anfang März keine behördlichen Massnahmen zur Umsetzung der Haft dokumentiert waren.

Asylbewerber Klage Kanton Appenzell Ausserrhoden Bundesgericht Beschleunigungsgebot

