Astrasana Holding AG übernimmt Mehrheit an Releaf for Pets

Längst ist bekannt, dass Hanf und speziell das darin enthaltene Cannabidiol (CBD) nicht nur ein Gewinn für das menschliche Wohlbefinden und die Gesundheit ist, sondern dass auch Tiere von dem Cannabinoid profitieren können. Darum erfreuen sich auch CBD-Produkte für die tierischen Freunde des Menschen wachsender Beliebtheit. DieWie die Astrasana Holding AG verkündet, hat das Unternehmen die Mehrheitsübernahme von Releaf for Pets erfolgreich zum Abschluss gebracht.

Releaf for Pets ist die erste in Europa zugelassene Reihe von CBD-haltigen Veterinärprodukten, was den Hersteller auch zur führenden Marke auf dem CBD-Veterinärsektor macht. Releaf for Pets wurde 2019 von Professor Tomas Ryska gegründet. Die Produkte, die das Unternehmen seither auf den Markt gebracht hat, sind für die Behandlung einer Vielzahl von Beschwerden bei Tieren zugelassen, so unter anderem Epilepsie, Muskelkrämpfe und Angstzustände. Die Releaf for Pets Erzeugnisse sind bereits in einigen europäischen Ländern erhältlich, darunter Österreich, Bulgarien und Tschechie





