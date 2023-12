Assistierte Suizide nehmen zu: Mehr Frauen als Männer wählen Freitodbegleitung

Unheilbar krank, ohne Aussicht auf Heilung: Wenn Menschen sehr leiden, ziehen sie manchmal den Freitod vor. Und das tun sie immer öfter. Wie die Bundesstatistik zu Todesursachen zeigt, haben assistierte Suizide im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren weiter zugenommen. Insgesamt wählten 1594 Personen eine Freitodbegleitung, davon 649 Männer und 945 Frauen.

Die Zahlen zeigen auch einen Unterschied zwischen Frauen und Männern, wobei die Frauen hier deutlich überwiegen – sowohl in totaler Zahl als auch in der Zunahme im Vergleich zu 2021. Dies deckt sich auch mit den Zahlen des Vereins Exit. «Es sind seit Jahren etwas mehr Frauen als Männer», sagt Mediensprecherin Danièle Bersier gegenüber 20 Minuten. «Ein Grund könnte die höhere Lebenserwartung sein, das heisst, weil Frauen älter werden als Männer. Oder dass sich Frauen schon früh mit Themen wie Gesundheit oder Tod auseinandersetzen.» Es gebe allerdings keine abschliessende Antwort darauf. Auch wenn Sterbehilfe zunimmt, steht sie immer wieder in der Kritik. Ausserdem herrscht viel Unwissen rund um das Them





