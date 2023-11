Asche und Tinte: Tattoo-Künstlerin verewigt Verstorbene auf der Haut

Mit einer kleinen Holzschachtel unter dem Arm betritt Frank das Studio von Kat Dukes. «Das ist alles ein bisschen viel für mich», sagt sie mit brüchiger Stimme. «Aber ich fühle mich hier gut aufgehoben. Ich freue mich total, meine Mama zu einem noch festeren Bestandteil meines Lebens zu machen.»

Dukes’ Studio sieht nicht aus wie viele andere, wo Abbildungen von Rosen, Totenschädeln oder sonstigen gängigen Tattoo-Motiven die Wände zieren. Der Laden mit seinen blitzblanken weissen Wänden und Duftkerzen erinnert eher an ein Wellness-Center.

Kat Dukes (hinten) hat sich mit ihrem Studio Steel Honey einen Namen gemacht, sagt aber: «Ich muss mir auch viel Kritik anhören».Die Tätowier-Künstlerin löffelt vorsichtig etwas Asche aus der Holzschachtel, um sie mit der Tinte zu vermischen. «Komm schon, Mama», sagt Frank und lächelt unter Tränen. «So zeige ich ihr in anderer Weise meinen Respekt, als wenn ihre Asche einfach in meinem Haus herumstehen würde.

Tatsächlich haben Menschen schon in früheren Zeiten Holzasche zur Tätowierung benutzt. In den USA ist die Verwendung der Asche von Verstorbenen ein neuer Trend, der sich mehr und mehr durchsetzt. Manche Bestatter arbeiten schon mit Tätowierern zusammen oder veröffentlichen auf ihrer Website Gebrauchsanweisungen für die Herstellung von Tattoo-Tinte mit Asche. «Es ist überraschend einfach», sagt Dukes.

