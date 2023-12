ARTE blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Von vertiefenden Themenabenden über hochwertiges Kino- und Fiction-Angebot bis hin zur popkulturellen Reihe 'Summer of Brothers and Sisters' - ARTE schaut auf ein erfolgreiches Jahr zurück und freut sich über die zunehmende Beliebtheit seines vielfältigen Programms auch außerhalb Deutschlands und Frankreichs. Mit mehr als 2 Milliarden Videoabrufen im Online-Angebot über alle Plattformen und Verbreitungswege hat ARTE in diesem Jahr seinen Rekord von 2022 übertroffen.

Damit, sowie einem verstärkten Zuwachs auch auf den Social Media Plattformen (+25% YouTube, Twitch, FB, Instagram, TikTok und Snapchat) ist es ARTE gelungen, auch ein jüngeres und mobileres Publikum anzusprechen. Monatlich zählte ARTE im Schnitt 197 Mio. Videoabrufe*, was einer Steigerung von 16 % vs. 2022 entspricht. Im TV-Bereich bewegt sich ARTE 2023 weiterhin auf dem guten Niveau von 2022, mit 1,2 % Marktanteil (MA) in Deutschland und 2,9 % MA in Frankreich - und dies, trotz der starken Konkurrenz der großen Sportereignisse in diesem Jahr





