Arosa holt siebten MHL-Sieg in Folge – Leader Chur verliert beim Schlusslicht

Zweifacher Torschütze für Arosa: Patrick Bandiera (rechts, in einer Szene im Derby gegen Chur) erzielt beim 3:1-Erfolg in Düdingen seine ersten Saisonstreffer.Der EHC Arosa ist derzeit in der MHL nicht zu bremsen. Der 3:1-Sieg am Samstag beim HC Düdingen Bulls war bereits der siebte Sieg in Serie für das Team von Trainer Rolf Schrepfer. 269 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen, wie Patrick Bandiera die Bündner mit seinem ersten Saisontor in der 11.

In ihrem zweiten Powerplay gelang den Düdingen Bulls in der 46. Minute der Anschlusstreffer. Eine spannende Schlussphase war damit eingeläutet. Zwei Minuten vor dem Ende des dritten Drittels ging das Heimteam volles Risiko und ersetzte seinen Torhüter durch einen zusätzlichen Feldspieler. Der Ausgleich gelang nicht, stattdessen traf Bandiera vier Sekunden vor Schuss ins leere Tor zum Endstand von 3:1.

Auch wegen der zahlreich mitgereisten EHC-Chur-Fans verfolgten 1390 Zuschauerinnen und Zuschauer die Partie in Langenthal. Nach dem torlosen Startdrittel erzielte Maurin Tosio in der 23. Minute das 1:0 für die Gäste. Für den Stürmer war es der erste Saisontreffer. headtopics.com

Bis in die 49. Minute änderte sich nichts an der knappen Führung der Churer. Dann gelang Langenthals Gian Luca Balzer der Ausgleich. Es kam für die Gäste keine eineinhalb Minuten später noch schlimmer: Sie kassierten den Ausgleich durch Kiss Zsombor, und dies in Überzahl.

Mit seinem fünften Saisontor erzielte Chur-Captain Daniel Carbis das 2:2, womit das Spiel in die Verlängerung ging. In dieser fiel der entscheidende Treffer nicht. Dieser gelang schliesslich Yves Müller im Penaltyschiessen. Er war von den zehn Schützen der einzige, der traf. Von den Churern scheiterten Simon Lüthi, Ron Fischer, Luca Wyss, Robin Ramsauer und Carbis am starken Langenthaler Goalie Louis Kurt. Er sicherte seiner Mannschaft den ersten Saisonsieg.1. headtopics.com

Verkehrsunfall zwischen Personenwagen und Motorrad in ChurAm Samstagnachmittag (28.10.2023) kurz vor 16 Uhr ist es auf der Grabenstrasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad gekommen. Ein 69-jähriger Personenwagenlenker fuhr auf der Gäuggelistrasse Richtung Grabenstrasse. Bei der Einmündung Grabenstrasse beabsichtigte er, links auf diese einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer auf der Grabenstrasse Richtung Obertor. Dabei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision. Der Motorradlenker wurde mit unbestimmten Verletzungen von der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur abgeklärt. Weiterlesen ⮕