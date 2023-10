Arnold Schwarzenegger: Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben

Berichtet aus ihrem Umfeld: Claudia Schumacher.«Wollen wir nicht alle geliebt werden?», fragt Arnold Schwarzenegger in der Netflix-Dokuserie «Arnold» (2023): «Sollten wir dann nicht auch Liebe zurückgeben?»

Dem steirischen Landjungen sind schon drei grosse Karrieren gelungen: als Mr. Universum und Mr. Olympia im Bodybuilding, als Terminator im Film, als Governor von Kalifornien in der Politik. Jetzt ist er wieder mal die Nummer eins: Als Lebensratgeber auf der Bestseller-Liste der «New York Times». In «Be useful» stellt Schwarzenegger «Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben» auf.

Dabei erzählt er auf berührende Weise, wie er Hindernisse überwand, etwa seine schwierige Kindheit mit dem prügelnden Vater. In den letzten Jahren hat sich Schwarzenegger zum vierten Mal neu erfunden: als Dadfluencer. Auf Instagram folgen ihm 25 Millionen Menschen. Er versucht, seine Fans zu empowern,zum Ukraine-Krieg oder zu Antisemitismus und trifft dabei einen erstaunlich guten Ton. headtopics.com

Und so kommt es, dass man vom 76-jährigen Arnie noch etwas anderes lernen kann. Nämlich, wie man kein «alter weisser Mann» wird, der sich verbittert an Privilegien klammert und andere ausgrenzt:Wegen seiner Vorliebe für Hummer-SUV überrascht es vielleicht, aber Schwarzenegger ist Veganer und engagiert sich für die Umwelt.

