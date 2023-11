Armee soll maximalen Bestand für gewisse Zeit überschreiten können

(Symbolbild) - sda - KEYSTONE/ENNIO LEANZADie heutigen rechtlichen Grundlagen legen den Sollbestand der Armee auf 100'000 und den Effektivbestand auf höchstens 140'000 Militärdienstpflichtige fest.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BLUENEWS_DE: Flughafen Zürich: Startverbot aufgrund technischer Probleme bei SkyguideDer Flughafen Zürich steht derzeit still. Seit etwa 14.30 Uhr kann kein Flugzeug starten. Der Flughafen Zürich bestätigt gegenüber mehreren Medien das Abhebeverbot. Grund sei ein technisches Problem bei Skyguide.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Verkehrseinschränkungen aufgrund des Feiertags AllerheiligenAufgrund des Feiertags Allerheiligen in einigen Bundesländern Deutschlands werden Verkehrseinschränkungen an den südlichen Grenzübergängen erwartet. Der Schwerverkehr wird umgeleitet und es werden Warteräume eingerichtet. Der Individualverkehr wird empfohlen, das Gebiet zu umfahren.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

PRESSEPORTAL_CH: Regierung beantragt aufgrund der geopolitischen Lage beim Landtag zusätzliche Stellen bei der...Vaduz (ots) - Die Regierung hat in diesem Jahr die externe Überprüfung der personellen und organisatorischen Bedingungen in der Landesnotruf- und Einsatzzentrale LNEZ sowie im...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Verzögerungen bei der Öffnung der Straße aufgrund von starken NiederschlägenAufgrund von starken Niederschlägen müssen die Sicherungs- und Räumungsarbeiten immer wieder unterbrochen werden, was zu Verzögerungen führt. Die Straße wird voraussichtlich frühestens am Freitagabend in einzelnen Zeitfenstern und unter Aufsicht wieder für den Verkehr freigegeben.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Soldansätze des Zivilschutzes werden an Armee angepasstAus Gründen der Gleichbehandlung werden die Soldansätze des Zivilschutzes an diejenigen der Armee angepasst und damit leicht erhöht.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Israelische Armee: Zwei Soldaten im Norden des Gazastreifens getötetZwei israelische Soldaten sind nach Angaben der Armee bei Kämpfen mit der islamistischen Hamas im…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕