Argentinischer Präsident Milei und die Medien

Dem argentinischen Präsident en Milei läuft die Zeit davon – viele wollen ihn scheitern sehen, allen voran die Medien . Egon Tschol schildert, wie er die Lage wahrnimmt.Unerwartet, aber willkommen: Nach der Dinkelernte kam Regen, welcher die Ausfallhirse vom Vorjahr zum Leben erweckte und uns unerwartet 159 Grossballen einbrachte. (Bild: Egon Tschol) Der Auflauf der Ausfall-Hirse nach der Dinkelernte war enorm und brachte einen schönen Zusatzertrag.

(Bild: Egon Tschol) Da der Stier stets mit der Herde mitläuft, waren wir überrascht, als plötzlich ein Kalb mit der Herde mitspazierte. Ein zweites folgte einige Tage später. (Bild: Egon Tschol) Bei den meisten Kontakten, die wir zur alten Heimat halten, ist Javier Milei, der seit 100 Tagen regierende Präsident Argentiniens, ein wichtiges Thema. So viele Schlagzeilen über einen argentinischen Präsidenten in den Schweizer Medien gab es vermutlich noch ni

Argentinien Präsident Milei Medien Schweiz

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BauernZeitung1 / 🏆 5. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Argentiniens Präsident Javier Milei geht gegen Feminismus vorJavier Milei vs. Feminismus

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Ein Schmetterling sucht nach Selbstermächtigung – ein argentinischer Beitrag zur Befreiung der FrauKünstlerin Constanza Giuliani aus Buenos Aires erzählt von einem Schmetterling, der nicht schreiben kann, aber Poesie liebt.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Impfung, Massnahmen, Medien - Alt Bundesrat Ueli Maurer attackiert Corona-PolitikAn einem Anlass der SVP trägt Bundesrat Ueli Maurer ein T-Shirt der Freiheitstrychler, die gegen die Corona-Massnahmen demonstrieren. Darf ein Bundesrat tragen was wer will?

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

News und Konsum: Sind die Medien schuld an der miesen Stimmung?Trotz guter wirtschaftlicher Lage ist die Konsumentenstimmung in der Schweiz so schlecht wie noch nie. Neue Untersuchungen versuchen, das Rätsel zu lüften.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Argentinien nach 100 Tagen Javier MileiJavier Milei hat das Zepter vor rund 100 Tagen in die Hand genommen. In Argentinien sind bereits Änderungen zu erkennen – nicht aber in die erwartete Richtung.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Argentinien: Javier Milei muss endlich anfangen zu regierenIn seinen ersten hundert Tagen im Amt hat der argentinische Staatschef viel gekürzt, gewütet und geschimpft. Echter Wandel aber geht anders.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »