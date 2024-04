Ardon Jashari wechselt zu Club Brügge

Ardon Jashari wechselt Ende Saison nach Belgien zu Club Brügge . Maximal neun Mal wird der 21-Jährige noch für Blau-Weiss auflaufen. Auch wenn es vereinzelte negative Stimmen gibt – die Fans freuen sich mehrheitlich für ihren FCL-Captain.«Nor s best!! Immer eine vo eus», schreibt beispielsweise ein Nutzer unter dem Verabschiedungsvideo auf der FCL-Instagram-Seite.

Auch zu lesen: «Danke för alles Ardon», «Du wersch emmer i üsem Härze bliibe» oder «De Leu ofem Liibli scho set chlii, merci Ardon!»

