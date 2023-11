Im Sommer wollte Ardon Jashari zum FC Basel – durfte aber nicht. Nach seinem Verzicht auf die U-21 stellt sich die Frage, ob er wirklich zum FCB gepasst hätte. Noch im Sommer vertrat Ardon Jashari die U-21 bei der EM. Wieso es nun zur Absage kam, ist noch offen. Ja: Gerade in seiner jetzigen Situation braucht der FCB Führungsspieler mit Charakterstärke. Ardon Jashari scheint kein solcher Spieler zu sein. Es gibt gewisse Dinge im Fussball, die gehören sich einfach nicht.

Eigentlich nicht nur im Fussball, sondern generell im Sport. Doch nur ein Fussballer kann sich so verhalten, wie sich das Ardon Jashari erlaubt. Gerade weil sich der Spieler selbst (noch) nicht dazu erklärt hat, wieso er für die U-21 der Schweizer Nationalmannschaft nicht zur Verfügung steht, wirft die Aktion kein gutes Licht auf den 21-Jährige

BAZONLİNE: Universität Basel untersucht Auswirkungen von Wildschweinen im WestjordanlandEin Forscher aus dem Fachbereich Urban Studies der Universität Basel hat die Auswirkungen einer «übersehenen Waffe» der Israelis gegen die Palästinenser im Westjordanland untersucht. Die Universitätsleitung nimmt diesen Vorfall mit «grosser Sorge» zur Kenntnis.

BAZONLİNE: Neuer Leiter und Kurator für Kunsthalle BaselDer gebürtige Genfer Mohamed Almusibli wird ab dem 1. März neuer Leiter und Kurator der Kunsthalle Basel. Bei seiner Vorstellung wurden sein beruflicher Werdegang, seine Arbeit als Mitbegründer und Direktor des Kunstraums Cherish in Genf sowie seine engen Verbindungen zu zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern gewürdigt. Es wurde jedoch nicht erwähnt, dass Almusibli Unterzeichner von zwei öffentlichen Briefen ist, die sich gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen richten.

AARGAUERZEİTUNG: Ranger müssen Natursünder anzeigen und die Polizei rufen – Bussen dürfen sie weiterhin nicht verteilenDer Grosse Rat hat ein Postulat, das Rangern am Hallwilersee und im Reusstal erlauben wollte, Bussen an Natursünder zu verteilen, mit 77 zu 50 Stimmen abgelehnt. Eine Mehrheit fand, die heutige Regelung, dass nur Angestellte von Kanton und Gemeinden fehlbare Personen büssen dürfen, sei richtig.

SRFNEWS: Balthasar Glättli tritt als Präsident der Grünen nicht mehr zur Wiederwahl anBalthasar Glättli erklärt in einem Interview die Gründe für seinen Rücktritt als Präsident der Grünen und spricht über seinen Anteil an der Wahlschlappe der Partei.

FİNEWS_CH: Mitarbeiterbindung: Geld und Funktion sind nicht mehr ausreichendDaniel Goleman: «Mehr Geld allein genügt nicht mehr»: Während Geld und Funktion früher die goldene «Fessel» zur Mitarbeiterbindung waren, lassen Mitsrbeitende heute viel weniger durch solche Dinge motivieren, schreibt Daniel… danielgoleman kornferry

AARGAUERZEİTUNG: «Wir wollen nicht Güllener sein»: Synode bewilligt Rügel-Verkauf – und verzichtet auf satte 1 Million FrankenNach einer engagiert geführten Diskussion genehmigt die Synode den Verkauf des Tagungshauses Rügel ob Seengen – allerdings nicht an die meistbietende Interessentin.

