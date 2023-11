ARD bezeichnet palästinensische Häftlinge als Geiseln

Unschuldige Frauen und Kinder oder verurteilte Terroristen: Für die ARD ist das alles dasselbe. Sie spricht von einem «Geiselaustausch» zwischen Israel und der Hamas. Bei diesem Deal geht es darum, dass die Hamas von ihr verschleppte Menschen aus Israel freilässt. Israel wiederum lässt dafür palästinensische Häftlinge zurück nach Gaza. Bei den Palästinensern handelt es sich aber nicht um «Geiseln».

Sondern um rechtskräftig verurteilte Straftäter, viele davon Terroristen, die Gewalt verübt hatten. Mit dem Begriff «Geiselaustausch» setzte die ARD die beiden Personengruppen gleich – als hätte Israel im Gazastreifen Zivilisten entführt und gefangen gehalten. Auf X gab es sehr schnell Kritik an dieser Wortwahl. Viele wiesen darauf hin, dass es bei der Abmachung darum gehe, verschleppte Frauen, Kinder und alte Menschen gegen verurteilte Mörder freizulassen, die alles andere als Geiseln sind. Trotz unzähliger Reaktionen sprach die ARD am Sonntag in einem weiteren Beitrag wieder von einem «Geiselaustausch». Inzwischen ist er gelös





Weltwoche » / 🏆 3. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Israel: Waffenstillstand nur gegen Geiseln - Kämpfe gehen weiter ++ Gespräche über Feuerpause und Freilassung einiger GeiselnIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Verzögerung bei der Freilassung von Geiseln zwischen Israel und HamasDie zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarte Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen verzögert sich. Der genaue Zeitpunkt der Feuerpause soll am Donnerstag bekanntgegeben werden.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Israel-News: Kryptos als Terrorfinanzierung – die USA und Israel wollen die Hamas trockenlegenDie israelische Regierung hat über 100 Krypto-Konten gesperrt, die mit der Hamas in Verbindung stehen. Doch deren Möglichkeiten, Geldströme zu verschleiern, sind gross.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Israel-Krieg: Israel trotz Überwachung von Hamas-Angriff überraschtDie Vorbereitungen der Hamas-Angreifer wurde am Morgen des 7. Oktober vom israelischen Sicherheitsdienst überwacht, aber falsch eingeschätzt.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Das IKRK hat noch keinen Zugang zu den Hamas-GeiselnDas Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat trotz mehrerer Anfragen noch keinen Zugang zu…

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Mahnwache in Zürich für Hamas-Geiseln: 240 leere Stühle auf dem Bürkliplatz symbolisieren entführte IsraeliPrivate aus der israelischen Gemeinde haben am Donnerstag eine Mahnwache in der Zürcher Innenstadt organisiert.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »