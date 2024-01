Architektur als Erweiterung des Körpers

«Architektur ist eine Art Erweiterung unseres Körpers», sagt Anupama Kundoo: Ihr Büro hat Unterkünfte für obdachlose Kinder in der Nähe von Pondicherry entworfen.WOZ: Anupama Kundoo, wir leben in einer Welt der multiplen Krisen. Millionen Menschen weltweit leben auf der Flucht, vertrieben durch Konflikte oder durch die Klimaerhitzung. Allein in Indien, wo Sie herkommen, wurden letztes Jahr 2,5 Millionen Menschen durch Naturkatastrophen vertrieben.

Welche Aufgabe hat Architektur in einer solchen Welt?Empathie ist für mich der wichtigste Motor einer humanistischen Architektur. Die Empathie macht den Unterschied zwischen einem Haus und einem Zuhause. Räume wirken auf Menschen ein, und Architektur ist viel mehr als nur die Suche nach der Form eines Gebäudes. Architektur ist eine Art Erweiterung unseres Körpers. Sie muss ästhetischen, räumlichen und psychologischen Bedürfnissen entsprechen. Räume können uns krank machen, zum Beispiel, wenn sie keine Fenster haben, damit ich genügend Luft und Licht habe und erkenne, ob Tag oder Nacht is





Wochenzeitung » / 🏆 21. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Scharfe Kritik an Basler Wohnbau-Verhinderer: Horburg-Erweiterung wird zum SündenfallDie Horburg-Siedlung ist zu einem Schlachtfeld der Basler Wohnbaupolitik geworden. Wer im Kanton Wohnraum bauen will, braucht starke Nerven.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Turn Biotechnologies erweitert eTurna™-VerabreichungsplattformTurn Biotechnologies gab die Erweiterung seiner eTurna™-Verabreichungsplattform bekannt, die die sichere und effiziente Ausrichtung bestimmter Organe und Zellen ermöglicht.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Das Endocannabinoid-System und HauterkrankungenDie Haut ist das größte Organ des menschlichen Körpers und spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Umwelteinflüssen und Mikroorganismen. Das Endocannabinoid-System reguliert die Immunabwehr und Sinneseindrücke auf der Haut. Dysbalancen in diesem System können zu Hauterkrankungen führen. Studien zeigen, dass Cannabinoidrezeptoren an molekularbiologischen Prozessen in der Haut beteiligt sind. Dieses Wissen könnte neue Behandlungsmöglichkeiten für Hauterkrankungen eröffnen.

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

Apple übernimmt Infineons Chip-SparteAntwort auf die gestrige Frage: PA Semi hieß das auf ARM-Chips spezialisierte Unternehmen, das Apple aufkaufte, um A- und M-Chips zu entwickeln. Infineon hieß Intels-Chip-Sparte, einen Teil davon, der sich mit Funkmodems beschäftigt, hat Apple mittlerweile übernommen. An Motorolas Chip-Sparte namens Freescale hatte Apple kein Interesse, das Unternehmen gehört seit Ende 2015 zu NXP Semiconductors, der Halbleitersparte von Royal Philips. Alle Geschichten aus unserem Adventskalender finden Sie hier: https://www.macwelt.de/adventskalender. Keine Frage, der Umstieg von 68K-Chips auf die PowerPC-Architektur hat den Mac wesentlich vorangebracht. Aber kurz nach Jahrtausendwende konnte man das Ende der Fahnenstange schon erahnen. Intel-Chips, von Apple Ende der Neunziger als „Schnecken“ geschmäht, hatten in Sachen Taktrate wieder klar die Nase vorn

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Börsen-Ticker: SMI schliesst positiv - Erwartung einer Zinswende treibt Rekordjagd anDie Schweizer Börse schliesst den Donnerstag im Plus.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Beat Jans im Bundesrat, die Krönung einer PolitkarriereArbeiterkind, Landwirt, Umweltwissenschaftler

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »