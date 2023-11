Archäologie: Forscher finden alte Römerlager auf Spionage-Bildern

Bislang galt als wahrscheinlich, dass die dortigen Befestigungsanlagen als Abwehrwall gegen Feinde gedient hatten. Doch die neu entdeckten Strukturen lassen ihre Entdecker Jesse Casana, David Goodman und Carolin Ferwerda vom Dartmouth College in Hanover (USA) darauf schliessen, dass dieser Wall nicht so undurchlässig war wie gedacht. Die Festungen dienten demnach vielmehr dem Handel und der Sicherung von Verkehrswegen in alle Richtungen.

Die neue Auswertung zeigt auch, wie sehr sich Archäologen beeilen müssen, wenn sie die Strukturen vor Ort untersuchen wollen. Von den 116 Bauwerken, die Poidebard in den 1930er-Jahren beschrieben hatte, konnte das Team auf den wenige Jahrzehnte jüngeren Aufnahmen nur noch 38 sicher identifizieren. Das deute darauf hin, «dass die archäologischen Stätten in erheblichem Masse zerstört wurden».

