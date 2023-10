Arbeitsunfall in Flüelen: 17-Jähriger wird von Platten getroffen

Ein 17-jähriger Lernender eines Fachgeschäfts für Baumaterialien wollte am Montag gegen 7.15 Uhr in Flüelen Betonplatten bereitstellen. Als er das Band durchschnitt, welches die Platten auf einer Palette gesichert hatte, wurde er von einigen Platten getroffen .

Wie die Kantonspolizei Uri weiter mitteilte , musste der junge Mann mit erheblichen Verletzungen mit dem Rettungsdienst Uri in ein ausserkantonales Spital gebracht werden. Im Einsatz standen die Rega, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri und die Kapo Uri.

