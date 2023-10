Arbeitsunfall bei Holzarbeiten in einem Waldstück

29.10.2023 20:47:00 / Herkunft: polizeiCH

Am Samstag (28.10.2023), kurz vor 15 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Arbeitsunfall bei Holzarbeiten in einem Waldstück bei Schuepis erhalten. Ein 76-jähriger Mann wurde dabei unbestimmt verletzt. Er musste unter der Mithilfe der Feuerwehr geborgen und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 76-Jährige war in einem abfallenden Waldstück damit beschäftigt, einen Baum zu fällen. Dabei klemmte der umfallende Baum sein Bein ein. Dem Mann gelang es, den Baum so zu zersägen, dass er sein Bein selbständig befreien konnte. Seine zufällig Nachschau haltende Frau konnte anschliessend die Rettungskräfte verständigen. Unter Mithilfe der Feuerwehr wurde der Mann aus dem Waldstück geborgen und anschliessend vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Arbeitsunfall, Holzarbeiten, Waldstück, Verletzung, Feuerwehr, Rettungsdienst