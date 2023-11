Arbeitsplatzüberwachung im Homeoffice: Rechtliche und ethische Fragen

Die Covid-Pandemie hat die Arbeitsplatz-Kultur grundlegend verändert. Wer konnte, verlegte sein Schaffen in die eigenen vier Wände. Seither hat sich das Prinzip der Arbeit im Homeoffice in vielen Unternehmen als Standard etabliert. Dies führt immer wieder zu Diskussionen rund um die Arbeitseffizienz, denn manch ein Arbeitgeber befürchtetet, dass die Mitarbeitenden daheim weniger leisten als im Büro.

Da ist die Versuchung für Vorgesetzte gross, über die IT-Abteilung oder mit anderen Mitteln die Arbeit von Mitarbeitenden zu überwachen. Das wiederum führt zu rechtlichen und ethischen Fragen. Angestellte werden überwacht und schützen sich Reto M.*, der als Informatiker bei einer kantonalen Behörde arbeitet, berichtet gegenüber 20 Minuten von einer solchen Überwachung am Arbeitsplatz. Bei ihnen sei das private Browsen grundsätzlich verboten. Einige Mitarbeiter seien deshalb schon heimlich kontrolliert worden. Habe sich der Verdacht bestätigt, seien sie konfrontiert und ermahnt worden. Ein solcher Fall führte laut Reto M. dazu, dass ein Mitarbeiter genug hatte und kündigte

20MİN: Fake Work: Mitarbeiter täuschen Homeoffice vorMehrere Personen geben zu, im Homeoffice zu arbeiten, während sie in Wirklichkeit anderen Beschäftigungen nachgehen. Ein Softwareentwickler erzählt von seinen Erfahrungen.

WELTWOCHE: Ampel zerquetscht den deutschen Mittelstand. Atombombe aus Karlsruhe: Scholz’ Verfasssungsbruch. Deutschlands Politik in der WohlstandskriseDie Hetzjagd gegen Herrn Seipel ist schon grotesk! Ausgerechnet unsere, mit mehreren Millionen bezahlten, Mainstream Moderatoren und Journalisten wollen mit Fingern auf jemanden zeigen, der Geld für seine Arbeit genommen hat! 👍HAPPY BIRTHDAY hoch geschätzte WELTWOCHE und weiter viel Glück und Erfolg auf dem steinigen Weg der Wahrheit 18 Kommentare zu “Ampel zerquetscht den deutschen Mittelstand. Atombombe aus Karlsruhe: Scholz’ Verfasssungsbruch. Deutschlands Politik in der Wohlstandskrise

BERNERZEİTUNG: Schweiz spielt 1:1 gegen Israel und verpasst vorzeitige EM-QualifikationDie Schweizer Nationalmannschaft spielt nur 1:1 gegen Israel und verpasst damit die vorzeitige Qualifikation für die EM. Die schlechte zweite Halbzeit wirft Fragen zur Zukunft von Nationalcoach Murat Yakin auf.

20MİN: Züri Fäscht-Verantwortlichen wollen Volksfest nicht weiterführenDie Züri Fäscht-Verantwortlichen wollen das Volksfest nicht weiter durchführen. Grund sind zunehmende Auflagen aus der Politik. Das sagt Stadtpräsidentin Corine Mauch dazu.

WOCHENZEİTUNG: Regierungsbildung in Spanien umstritten wegen angekündigter Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsaktivist:innenSelten war eine Regierungsbildung in Spanien so umstritten. Grund dafür ist eine angekündigte Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsaktivist:innen. Seit Tagen randalieren Rechtsextreme vor den Büros der regierenden Sozialdemokratie (PSOE), am Wochenende gingen 100 000 Menschen auf die Strasse, und die rechte Tageszeitung «ABC» titelte: «Sánchez verabschiedet sich von der Transición» – also vom Staatspakt, der 1978 auf die Franco-Diktatur folgte. Besonders brisant sind die Statements aus dem Staatsapparat. Alle Polizeigewerkschaften haben sich gegen Ministerpräsident Pedro Sánchez ausgesprochen, und die rechte Mehrheit im Generalrat der rechtsprechenden Gewalt (CGPJ), dem obersten Justizgremium, erklärte die Amnestie kurzerhand für verfassungswidrig – obwohl der Text des Gesetzesvorhabens noch gar nicht bekannt ist. Ganz offenkundig geht es der Rechten weder um Demokratie noch um Rechtsstaatlichkeit

HANFMAGAZİN: Deutschland lebt im Medizinalcannabis ÜberschussWer bereits in den Jahren 2017 und 2018 Cannabis als Medizin verordnet bekam, erinnert sich sicher noch daran, dass Cannabismedikamente manchmal Mangelware gewesen sind. Von der Auswahl, die wir jetzt in den Apotheken finden, konnte man damals nur träumen. Heute ist das anders. Manche auf Cannabis spezialisierte Apotheke führt ein riesiges Sortiment von Blüten und anderen Cannabismedikamenten, sodass unerfahrene Patienten sich kaum orientieren und für sich das passende finden können. Tatsächlich ist das Überangebot an medizinischem Cannabis so groß, dass eine große Menge davon nie einen Patienten erreicht, sondern vernichtet werden muss.Nach wie vor produziert Deutschland selbst nur einen Bruchteil der Mengen Cannabis, die die Patienten für die Behandlung ihrer Beschwerden benötigen. Der Großteil wird importiert und stammt aus Ländern, die in der Kultivierung fleißiger sind, wie die Niederlande,Im Jahr 2022 wurden knapp 23 Tonnen eingeführt – Deutschland lebt im Medizinalcannabis Überschuss

