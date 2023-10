Arbeitsmarkt in der Schweiz und Zentralschweiz weiterhin robust

Das Schreckgespenst Massenentlassung geistert herum. Aktuelle Daten zeigen aber, dass der Arbeitsmarkt sowohl in der Schweiz als auch in der Zentralschweiz weiterhin robust ist. Bei der Kurzarbeit gehen die Zahlen zurück.

