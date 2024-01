Arbeitslosenquote in der Schweiz erreicht den niedrigsten Stand seit 2001

Mit 2% erreichte die durchschnittliche Arbeitslosenquote in der Schweiz im vergangenen Jahr den niedrigsten Stand seit 2001. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bei der Präsentation der Zahlen Anfang Jahr mitteilte, betraf der Rückgang der Arbeitslosigkeit alle Regionen des Landes, alle Alterskategorien und sowohl Männer als auch Frauen. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit ging zurück.

Zuvor hatte die Covid-19-Pandemie die Arbeitslosigkeit – wenn auch nicht astronomisch – auf einen Höchststand von 3,2% im Jahr 2020 ansteigen lassen





