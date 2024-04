Arbeiten an den Weichen zwischen Muri und Brugg

In Othmarsingen werden Weichen erneuert und auch zwischen Muri und Rotkreuz stehen Arbeiten an. Deshalb müssen sich vor allem Personen aus den Bezirken Freiamt und Brugg in den kommenden Wochen auf längere Reisezeiten einstellen.Wer ein Abo für den öffentlichen Verkehr besitzt, der oder die dürfte bereits von den SBB über die Fahrplanänderungen und Zugausfälle zwischen Muri und Brugg informiert worden sein.

Vergangene Woche informierte die Bahngesellschaft darüber, dass jeweils an den Wochenenden im April (7. bis 8. April, 20. bis 22. April sowie 27. bis 29. April) damit gerechnet werden muss. Grund dafür sind mehrere Weichen, die in Othmarsingen erneuert werden müssen, wie die SBB-Medienstelle auf Anfrage der AZ erklärt. Demnach ist von diesen Arbeiten nicht nur die S25, die stündlich zwischen Muri und Brugg hin und her fährt, von diesen Arbeiten betroffe

