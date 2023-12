Apple Watch Ultra 2: Lohnt sich das Upgrade?

Bei so wenigen für den Nutzer wahrnehmbaren Verbesserungen gegenüber dem Original lohnt sich ein Upgrade auf die Ultra 2 nicht. Für alle anderen ist sie jedoch eine phänomenale Smartwatch mit ausgezeichneter Akkulaufzeit.Die Apple Watch Ultra richtet sich an Abenteurer: Taucher, Wanderer und andere Sportler, die eine robuste, langlebige Smartwatch benötigen, die Ausdauerwettbewerbe und extremes Wetter übersteht.

Doch genauso, wie man sich vielleicht einen Geländewagen kauft, ohne die Absicht zu haben, ihn jemals im Gelände zu fahren, ist die Ultra auch bei Menschen beliebt, die niemals testen wollen, ob die Uhr einem Wasserdruck in 100 Meter Tiefe standhält. Sie lieben einfach ihr Aussehen und die Tatsache, dass sie im Vergleich zu einer normalen Apple Watch doppelt so lange zwischen den Ladevorgängen durchhält. Aufgrund ihres hohen Preises ist sie fast zu einem Statussymbol geworden, wenn auch nicht in dem Maße, wie es die ursprünglichen Edition-Modelle ware





Preise des iPhones 15 und der Apple Watch Series 9 und Ultra 2Die Preise des iPhones 15 und der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 haben bei der Keynote für Überraschung gesorgt. Das iPhone 15 ist inflationsbereinigt das billigste iPhone seit 2007.

Apple-Trade-In zahlt wenig: Wo es mehr Geld für iPhone, iPad und Apple Watch gibtApple hat den Eintauschwert einiger iPads, Apple Watches und auch einiger Android-Handys in den USA erhöht. Andere zahlen besser, gerade in Deutschland

Was ein Verbot der Apple Watch bedeuten würdeApple soll für seine Smartwatches eine patentgeschützte Technologie verwendet haben. Die US-Regierung könnte die Apple Watch nun verbieten.

Das beste Thermomix-Zubehör 2023Upgrade für den Thermomix: Hier finden Sie die besten Zubehör-Angebote für die raffinierte Küchenmaschine.

M3 Ultra soll bis zu 80 Grafikkerne und 256 GB RAM bekommenDie drei M3-Chips sind bereits auf dem Markt, mit dem M3 Max kann man leicht auf die Spezifikaitionen von M3 Ultra schließen.

Malware-Gefahr für Apple-RechnerMalware ist auch für Besitzer eines Apple-Rechners eine echte Gefahr, wenn dies auch viele Mac-Anwender noch immer bezweifeln. Schadprogramme sind auf der Apple-Plattform selten zu finden, dies liegt vor allem an der größeren Verbreitung von Windows-Rechnern. Die Malware-Autoren konzentrieren sich deshalb allem auf die Windows-Plattform, so meldeten die Viren-Forscher von AV-Test für den Oktober 2023 gerade einmal 1968 neue Mac-Malware-Versionen, im selben Monat waren es auf der Windows-Plattform beeindruckende 3.957.566 neue Schädlinge. Das bedeutet aber keineswegs, dass macOS keine Sicherheitslücken hätte. Erst im April dieses Jahres musste von Apple mit dem Update auf macOS 13.3.1 einen schweren Sicherheitsfehler beheben, der auch iOS betraf. Diese Sicherheitslücken nutzen Hacker bei Phishing- oder Spam-Attacken aus, die nicht immer harmlos bleiben. Accenture Cyber Thread Intelligence sieht gar eine seit 2019 um das Zehnfache angewachsene Anzahl an Attacken auf den Mac

