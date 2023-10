Apple veröffentlicht macOS Sonoma 14.2 Beta für Entwickler

Apple hat am Donnerstag die macOS Sonoma 14.2 Beta für Entwickler freigegeben, die Beta-Version kommt voraussichtlich heute. Apple hat erst in diesr Woche neben anderen Updates macO Sonoma 14.1 veröffentlicht, mit einigen Neuheiten und jeder Menge Lückenschlüsse. Die einzige neue Funktion, die wir bisher in macOS Sonoma 14.2 entdeckt haben, ist die iMessage-Kontaktschlüsselüberprüfung, die es auch in iOS 17.2 geben wird.

Alle Geräte, die in Ihrem iCloud-Konto angemeldet sind, müssen mit der minimal unterstützten Version von iOS 17.2 Beta, macOS 17.2 Beta oder watchOS 17.2 Beta arbeiten. Wenn Sie weiterhin andere Geräte mit älteren Versionen des Betriebssystems verwenden möchten, müssen Sie sich auf diesen Geräten von iMessage abmelden, um die Kontaktschlüsselüberprüfung zu aktivieren.

