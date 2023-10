Apple veröffentlicht iOS 17.1 mit neuen Funktionen

die finale Version von iOS 17.1 allgemein zugänglich gemacht, steht auch schon die erste Beta der Nachfolgeversion 17.2 in den Startlöchern. Das Update bietet neben den üblichen Korrekturen und Bugfixes auch diverse Verbesserungen und Neuerungen.

Als grösste Neuerungen wird das Mobile-Betriebssystem über Apples neue Journal App verfügen, die bereits an der Entwicklerkonferenz im Juni vorgestellt wurde. Mit Journal sollen iPhone-Nutzer in der Art eines Tagebuchs besondere Momente ihres Lebens in Bild und Ton festhalten, wobei die App via Machine Learning mit Vorschlägen unterstützend zur Seite steht.

Weiterlesen:

SwissITMagazine »

