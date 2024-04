Apple verliert im ersten Quartal 2024 gegenüber Samsung an Boden

Hinter Apple liegt ein glänzendes Jahr 2023, laut der Marktforscher von IDC war das iPhone zum ersten Mal überhaupt das meistverkaufte Smartphone. Noch im vierten Quartal 2023 sei das iPhone mit fast 25 Prozent des Weltmarkts führend gewesen und ließ dabei auch Samsung mit 16 Prozent Marktanteil deutlich hinter sich.

Morgan Stanley aber sieht das anders: In einer Notiz an die Investoren, die Apple Insider nach eigener Mitteilung vorliegt, stellt Erik Woodring fest, dass das ”Greater China Team” des Unternehmens die iPhone-Produktionszahlen für das Juni-Quartal erhöht hat. Dies werde teilweise schon den iPhone-16-Zyklus für den Herbst einschließen. Zwar habe Apple den schlechtesten Start in ein Kalenderjahr seit zehn Jahren gehabt, stellt die Investmentfirma fest.

Apple Samsung Marktanteile Studie Transsion

