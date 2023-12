Apple und der Startschuss zum Online-Store

Antwort auf die gestrige Frage: An jenem 10. November 1997 hatte Apple neben den G3-Rechnern auch neue Color-Sync-Displays in 17 und 20 Zoll vorgestellt, das erste Studio Display kam erst im Mai 1998. Da war der erfolglose Newton schon drei Monate lang offiziell eingestellt. Apple gab an jenem Tag aber auch den Startschuss zu seinem Online-Store, der womöglich auch heute noch das einzige Angebot im Internet ist, das Freudenstürme auslöst, wenn es geschlossen hat.

Alle Geschichten aus unserem Adventskalender finden Sie hier: https://www.macwelt.de/adventskalender. Bleiben wir erst einmal in dieser G3-Ära, in der Apples Weg zurück in die Profitabilität begann und die heutigen Höhenflüge überhaupt erst ermöglichte. In den Jahren vor Rückkehr von Steve Jobs war Apple in massive Schwierigkeiten geraten, was nicht nur an gescheiterten Visionen wie der des Taschencomputers Newton lag, sondern auch an einem kaum überschaubaren Wildwuchs im Angebo





Spotify zahlt kaum Abgaben an Google für Umsätze im Play StoreSpotify zahlt so gut wie keine Abgaben an Google für die Spotify-Abos, die über Google Play gekauft werden – ganz im Gegensatz zu den meisten anderen App-Anbietern, die 15 Prozent ihres Play-Store-Umsatzes an Google abdrücken müssen.

Apple übernimmt Infineons Chip-SparteAntwort auf die gestrige Frage: PA Semi hieß das auf ARM-Chips spezialisierte Unternehmen, das Apple aufkaufte, um A- und M-Chips zu entwickeln. Infineon hieß Intels-Chip-Sparte, einen Teil davon, der sich mit Funkmodems beschäftigt, hat Apple mittlerweile übernommen. An Motorolas Chip-Sparte namens Freescale hatte Apple kein Interesse, das Unternehmen gehört seit Ende 2015 zu NXP Semiconductors, der Halbleitersparte von Royal Philips. Alle Geschichten aus unserem Adventskalender finden Sie hier: https://www.macwelt.de/adventskalender. Keine Frage, der Umstieg von 68K-Chips auf die PowerPC-Architektur hat den Mac wesentlich vorangebracht. Aber kurz nach Jahrtausendwende konnte man das Ende der Fahnenstange schon erahnen. Intel-Chips, von Apple Ende der Neunziger als „Schnecken“ geschmäht, hatten in Sachen Taktrate wieder klar die Nase vorn

Apple Watch Ultra 2: Lohnt sich das Upgrade?Bei so wenigen für den Nutzer wahrnehmbaren Verbesserungen gegenüber dem Original lohnt sich ein Upgrade auf die Ultra 2 nicht. Für alle anderen ist sie jedoch eine phänomenale Smartwatch mit ausgezeichneter Akkulaufzeit.

Apple veröffentlicht iOS 17.2 mit neuen Funktionen und VerbesserungenApple hat iOS 17.2 veröffentlicht, das neue Funktionen und Verbesserungen bringt. Die wichtigsten Neuerungen sind die Journal-App, die Möglichkeit, den Standard-Benachrichtigungston zu ändern, und das Teilen von Kinotickets oder Fahrscheinen per Name Drop.

Beliebteste Apple-Produkte in der WeihnachtszeitDie Weihnachtszeit ist immer wieder eine gute Gelegenheit, Apples beliebteste Produkte zu identifizieren. Welches Gerät von Apple werden die Kunden dieses Jahr verschenken? Die Airpods sind weiterhin das meistverkaufte und meistverschenkte Produkt. Wir werfen einen Blick auf die beliebtesten Apple-Produkte bei Geizhals und Idealo.

Apple TV+: Kostenlose Möglichkeiten zum Ansehen von SendungenEs gibt verschiedene Möglichkeiten, Sendungen auf Apple TV+ kostenlos anzusehen, einschließlich zeitlich begrenzter Testversionen und kostenloser erster Folgen. Aktuell gibt es eine Promo-Aktion in Deutschland, bei der das dreimonatliche Abo für Apple TV+ verschenkt wird. Weitere Informationen zu den Angeboten von Apple.

