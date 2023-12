Apple übernimmt Infineons Chip-Sparte

Antwort auf die gestrige Frage: PA Semi hieß das auf ARM-Chips spezialisierte Unternehmen, das Apple aufkaufte, um A- und M-Chips zu entwickeln. Infineon hieß Intels-Chip-Sparte, einen Teil davon, der sich mit Funkmodems beschäftigt, hat Apple mittlerweile übernommen. An Motorolas Chip-Sparte namens Freescale hatte Apple kein Interesse, das Unternehmen gehört seit Ende 2015 zu NXP Semiconductors, der Halbleitersparte von Royal Philips.

Alle Geschichten aus unserem Adventskalender finden Sie hier: https://www.macwelt.de/adventskalender. Keine Frage, der Umstieg von 68K-Chips auf die PowerPC-Architektur hat den Mac wesentlich vorangebracht. Aber kurz nach Jahrtausendwende konnte man das Ende der Fahnenstange schon erahnen. Intel-Chips, von Apple Ende der Neunziger als „Schnecken“ geschmäht, hatten in Sachen Taktrate wieder klar die Nase vor





macwelt » / 🏆 35. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verluste in der Windkraft-Sparte belasten Siemens EnergyDie Windkraft-Sparte von Siemens Energy bleibt für weitere zwei Jahre ein Verlustgeschäft. CEO Christian Bruch äußerte sich besorgt über die finanzielle Situation und erwartet erst im Geschäftsjahr 2025/26 eine schwarze Null. Die Rückstellungen von 1,6 Milliarden Euro könnten jedoch ausreichen.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Zu wenig Arbeitsspeicher: Test des neuen 14-Zoll Macbook Pro mit M3-ChipIm Test des neuen 14-Zoll Macbook Pro mit M3-Chip haben wir festgestellt, dass 8 GB Arbeitsspeicher in einigen Fällen unzureichend sind. Daher wurde das Macbook direkt an Apple zurückgeschickt.

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Malware-Gefahr für Apple-RechnerMalware ist auch für Besitzer eines Apple-Rechners eine echte Gefahr, wenn dies auch viele Mac-Anwender noch immer bezweifeln. Schadprogramme sind auf der Apple-Plattform selten zu finden, dies liegt vor allem an der größeren Verbreitung von Windows-Rechnern. Die Malware-Autoren konzentrieren sich deshalb allem auf die Windows-Plattform, so meldeten die Viren-Forscher von AV-Test für den Oktober 2023 gerade einmal 1968 neue Mac-Malware-Versionen, im selben Monat waren es auf der Windows-Plattform beeindruckende 3.957.566 neue Schädlinge. Das bedeutet aber keineswegs, dass macOS keine Sicherheitslücken hätte. Erst im April dieses Jahres musste von Apple mit dem Update auf macOS 13.3.1 einen schweren Sicherheitsfehler beheben, der auch iOS betraf. Diese Sicherheitslücken nutzen Hacker bei Phishing- oder Spam-Attacken aus, die nicht immer harmlos bleiben. Accenture Cyber Thread Intelligence sieht gar eine seit 2019 um das Zehnfache angewachsene Anzahl an Attacken auf den Mac

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Was ein Verbot der Apple Watch bedeuten würdeApple soll für seine Smartwatches eine patentgeschützte Technologie verwendet haben. Die US-Regierung könnte die Apple Watch nun verbieten.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »

Apple Watch Ultra 2: Lohnt sich das Upgrade?Bei so wenigen für den Nutzer wahrnehmbaren Verbesserungen gegenüber dem Original lohnt sich ein Upgrade auf die Ultra 2 nicht. Für alle anderen ist sie jedoch eine phänomenale Smartwatch mit ausgezeichneter Akkulaufzeit.

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Apple veröffentlicht iOS 17.2 mit neuen Funktionen und VerbesserungenApple hat iOS 17.2 veröffentlicht, das neue Funktionen und Verbesserungen bringt. Die wichtigsten Neuerungen sind die Journal-App, die Möglichkeit, den Standard-Benachrichtigungston zu ändern, und das Teilen von Kinotickets oder Fahrscheinen per Name Drop.

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »