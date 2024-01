Apple präsentiert beeindruckendes Mixed-Reality-Headset

Ich habe auf der WWDC 2023 von Apple die Zukunft gesehen – oder zumindest Apples Vision der Zukunft der Computertechnik. Am Tag nach der großen Vorstellung der neuen Produkte durfte ich die Apple Vision Pro ausprobieren. Apples neues Mixed-Reality-Headset wird Anfang 2024 für 3.499 US-Dollar auf den Markt kommen. Die Vision Pro ist das beeindruckendste Produkt der ersten Generation, das ich von Apple gesehen habe – beeindruckender als der iMac von 1998 oder das iPhone von 2007.

Ich bin mir bewusst, dass auch andere Unternehmen VR-Headsets vertreiben, Apple leistet jedoch genau das, was wir erwarten: Apple nutzt sein Wissen darüber, was ein zufriedenstellendes Benutzererlebnis ausmacht und schafft ein neues Produkt auf einem bestehenden Markt, das die Messlatte für hervorragende Leistungen höher legt. Ja, die Vision Pro ist teuer, und ja, dieser Markt hat noch nicht bewiesen, dass er mehr als eine Nische sein kann. Aber vielleicht ändert Apple genau das? Ich hatte eine Stunde lang die Möglichkeit, die Vision Pro auszuprobiere





Worauf ich mich 2024 am meisten von Apple freuen würdeIn den vergangenen zwölf Monaten kam so viel Neues aus Cupertino, wo soll man da nur anfangen? Große Software-Updates mit großartigen Features und jede Menge neue Hardware, dass das Portemonnaie vor Angst zu zittern anfängt. In diesem Jahr war wirklich für jeden Apple-Fan etwas dabei. Auch wenn meine Kollegin ein langweiliges Jahr 2024 für den Mac prophezeit, fallen mir passend zur Jahreszeit dennoch ein paar Wünsche ein, die ich an den Apple-Santa richten möchte. Worauf ich mich 2024 am meisten von Apple freuen würde. Apple Vision Pro Seit dem Sommer las mal häufig, die Vision Pro – Apples Mixed Reality Headset – sei Tim Cooks großes Vermächtnis an Apple. Ob dem wirklich so ist, können wir wohl mit absoluter Gewissheit erst in ein paar Jahren sagen. Sicher ist jedoch, dass der aktuelle Apple-CEO nicht mehr allzu viele Gelegenheiten hat, ein Produkt mit so großem Potenzial wie die Vision Pro unter seiner Führung herauszubringen. Alle, die bereits das Vergnügen hatten, die Brille mal selbst tragen zu dürfen, sind absolut begeistert

iPhone Diagnose: Apple öffnet Zugang in den USAWollen Sie die Funktionsfähigkeit Ihres iPhones überprüfen, ist das gar nicht so einfach. Bei einem Mac gibt es dagegen den vorinstallierten Hardware-Test: Sie drücken beim Start eines Intel-Macs einfach die Taste D und es öffnet sich das Hardware-Testprogramm, das Komponenten wie SSD und RAM prüft und Fehler anzeigt. (Bei den aktuellen Apple-Silicon-Macs halten Sie beim Start die Einschalttaste gedrückt.) Bei einem iPhone fehlt ein ähnliches Diagnoseprogramm, dabei wäre es beim Test eines gebraucht gekauften iPhone SE oder der Behebung von kleinen Problemen sehr nützlich. Schließlich gibt es unzählige Bauteile, die Defekt sein könnten und ein ausgefallenes Mikrofon bemerken Sie vielleicht erst nach vielen fehlgeschlagenen Telefonaten. Aktuell bester Preis: iPhone 15 Apple selbst hat zwar für seine eigenen Reparaturbetriebe Tools wie das Apple Service Toolkit, diese sind aber nur für Apple-zertifizierte Firmen zu haben und bisher streng unter Verschluss. In den USA will Apple nun den Zugang zu seiner Diagnose öffnen, nach Europa soll das zu einem späteren Zeitpunkt kommen

Schweizer Virtual-Reality-Künstler:innen auf dem VormarschSWI swissinfo.ch traf Zoe Roellin aus Zürich an einem VR-Festival in Prag, wo sie ihr neues Kunstwerk nach dessen Uraufführung am Filmfestival in Venedig vorstellte.

Investoren nutzen tiefe Stände für Zukäufe an den New Yorker BörsenNach dem Kursrückgang der vergangenen Tage haben Investoren an den New Yorker Börsen zuvor tiefe Stände für Zukäufe genutzt. Dies trieb den Tech-Index 0,5% höher auf 16’997 Punkte und damit ein neues Rekordhoch. Die gute Stimmung war zusätzlich beeinflusst von den über den Erwartungen liegenden Zahlen des taiwanesischen Chipfertigers. Der Kurs gewann um 3,3%. Die Bank of America (BofA) setzt das Rating neu bei «Buy» und nicht mehr «Neutral». Den Anreiz, Apple-Aktien zu kaufen, sieht sie bei den Themen künstliche Intelligenz und virtuelle Realität. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,9% auf 4781 Punkte. Die Börsenlage war also gut, auch wenn die Renditen für US-Staatsanleihen wieder über 4% notierten.

«Neues Epizentrum des globalen Jihad» – es drohen Flüchtlingsströme und TerrorDie Terrororganisation “Islamischer Staat” ruft zu Attentaten gegen Christen und Juden auf der ganzen Welt auf. Muss die Welt erneut vor dem IS zittern? Ein Gespräch mit Terrorexperte Pieter Van Ostaeyen.

Internetzugangstest: Salt, Sunrise und Swisscom bieten neues Tool anDas Bakom hat via Infomail die Verfügbarkeit eines neues Tools vermeldet, mit dem die Qualität des Internetzugangs zu Hause wie auch unterwegs getestet werden kann. Hinter dem Angebot, das unter www.networktest.ch erreichbar ist, stehen Salt, Sunrise und Swisscom – sie kommen damit ihren Transparenz- und Informationspflichten nach.

