Apple plant, alle Macs bis 2025 mit dem M4-Chip auszustatten

Obwohl Apple-Silizium dem Mac zu großem Erfolg verholfen hat, hat sich Apple noch nicht in einen vorhersehbaren Aktualisierungsrhythmus für die Macs eingegrooved. Bisher gab es keine klaren Zeitpläne für Veröffentlichungen neuer Macs, jede Chip-Generation hat zumindest ein Modell übersprungen, ohne dass die Gründe dafür klar ersichtlich gewesen wären. Der Mac Pro und der High-End Mac Mini haben nie einen Chip der M1-Serie wie M1 Ultra oder M1 Pro erhalten. Der iMac hat den M2 komplett übersprungen. Und die M3-Reihe hat es (bisher) nicht in den Mac Mini, Mac Studio und Mac Pro geschafft. In der Generation M4 will Apple aber angeblich die gesamte Mac-Produktpalette endlich auf den gleichen Stand bringen, alle Macs sollen einen Chip der M4-Familie bekommen. Geht schon 2024 los, Umstieg dauert bis 2025 Laut Bloomberg-Redakteur Mark Gurman wird die Einführung des M4 im Laufe dieses Jahres beginnen und bis 2025 andauern