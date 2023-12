Apple-Geräte: Von iSight zu Facetime-Kameras

Antwort auf die gestrige Frage: Gewiss, heute heißen die nach vorne gerichteten Kameras an Apple-Geräten nach der Konferenzsoftware Facetime-Kameras. Bevor es diese Software aber gab, hießen die Kameras iSight. iView ist der Name einer Software zum Digital Asset Management. Alle Geschichten aus unserem Adventskalender finden Sie hier: https://www.macwelt.de/adventskalender. Nach Apple kann man nicht die Uhr stellen, meist aber den Kalender.

Keynotes und Produktvorstellungen sind im März, Juni und September an der Regel. In manchen Jahren kommen im Oktober oder November noch welche hinzu, auch mal überraschend wie in diesem Jahr am 30. Oktober. Im August sind neue Produkte eher selten. Ungewöhnliche Zeiten erfordern aber ungewöhnliche Maßnahmen. Und wie in der aktuellen Frühphase der M-Macs war die erste Zeit mit Intel-Macs eine ungewöhnlich bewegt





Apple übernimmt Infineons Chip-SparteAntwort auf die gestrige Frage: PA Semi hieß das auf ARM-Chips spezialisierte Unternehmen, das Apple aufkaufte, um A- und M-Chips zu entwickeln. Infineon hieß Intels-Chip-Sparte, einen Teil davon, der sich mit Funkmodems beschäftigt, hat Apple mittlerweile übernommen. An Motorolas Chip-Sparte namens Freescale hatte Apple kein Interesse, das Unternehmen gehört seit Ende 2015 zu NXP Semiconductors, der Halbleitersparte von Royal Philips. Alle Geschichten aus unserem Adventskalender finden Sie hier: https://www.macwelt.de/adventskalender. Keine Frage, der Umstieg von 68K-Chips auf die PowerPC-Architektur hat den Mac wesentlich vorangebracht. Aber kurz nach Jahrtausendwende konnte man das Ende der Fahnenstange schon erahnen. Intel-Chips, von Apple Ende der Neunziger als „Schnecken“ geschmäht, hatten in Sachen Taktrate wieder klar die Nase vorn

Apple veröffentlicht iOS 17.2 mit neuen Funktionen und VerbesserungenApple hat iOS 17.2 veröffentlicht, das neue Funktionen und Verbesserungen bringt. Die wichtigsten Neuerungen sind die Journal-App, die Möglichkeit, den Standard-Benachrichtigungston zu ändern, und das Teilen von Kinotickets oder Fahrscheinen per Name Drop.

Beliebteste Apple-Produkte in der WeihnachtszeitDie Weihnachtszeit ist immer wieder eine gute Gelegenheit, Apples beliebteste Produkte zu identifizieren. Welches Gerät von Apple werden die Kunden dieses Jahr verschenken? Die Airpods sind weiterhin das meistverkaufte und meistverschenkte Produkt. Wir werfen einen Blick auf die beliebtesten Apple-Produkte bei Geizhals und Idealo.

Apple TV+: Kostenlose Möglichkeiten zum Ansehen von SendungenEs gibt verschiedene Möglichkeiten, Sendungen auf Apple TV+ kostenlos anzusehen, einschließlich zeitlich begrenzter Testversionen und kostenloser erster Folgen. Aktuell gibt es eine Promo-Aktion in Deutschland, bei der das dreimonatliche Abo für Apple TV+ verschenkt wird. Weitere Informationen zu den Angeboten von Apple.

Apple Watch Ultra 2: Lohnt sich das Upgrade?Bei so wenigen für den Nutzer wahrnehmbaren Verbesserungen gegenüber dem Original lohnt sich ein Upgrade auf die Ultra 2 nicht. Für alle anderen ist sie jedoch eine phänomenale Smartwatch mit ausgezeichneter Akkulaufzeit.

Apple Desktop Bus und Diskettenlaufwerk: Das fehlte dem ersten iMacAntwort auf die gestrige Frage: Den Apple Desktop Bus zum Anschluss von Tastatur und Maus hatte Apple bereits mit dem iMac zugunsten von USB aufgegeben. Ebenso fehlte schon dem Original von 1998 das zuvor übliche Diskettenlaufwerk, was Drittherstellern gute Geschäfte ermöglichte. An sich fehlte auch die serielle Schnittstelle SCSI, doch war im Inneren des iMac der Revisionen A und B ein Relikt davon erhalten geblieben, ein „Mezzanine“ genannter Slot, den Apples Ingenieure noch bei der Entwicklung genutzt hatten. Findige Dritthersteller boten Lösungen dafür an, um etwa alte Peripherie wie Festplatten anschließen zu können. Dafür musste man das schicke Gehäuse aber aufbohren. Alle Geschichten aus unserem Adventskalender finden Sie hier: https://www.macwelt.de/adventskalender. Als das Internet noch jung war und die schon damals sprießenden Gerüchte-Sites öfter mal daneben lagen, bereiteten Apple-Veranstaltungen öfter Überraschungen. Heute bestätigen Keynotes die Vorhersagen der Auguren fast ebenso zuverlässig wie Landtagswahlen die Prognosen der Demoskopen

