Apple bringt iOS 17.5 mit neuen Funktionen heraus

Es ist schon einen Monat her, dass Apple iOS 17.4 herausbrachte. Darin versteckten sich einige kleinere Verbesserungen (wie neue Emojis) für alle Benutzer und eine massive Änderung bei der App-Verteilung für diejenigen in der Europäischen Union. In Übereinstimmung mit dem Digital Markets Act erlaubt diese Version nämlich alternative App-Stores, veränderte Richtlinien und Bedingungen für Apps, Browser, die eine eigene Engine verwenden und mehr.

Normalerweise folgt auf eine neue iOS-Version fast sofort eine Beta der nächsten Version, sodass die monatelange Abwesenheit einer iOS-Beta ein seltenes Ereignis ist. Wir gehen davon aus, dass die Beta-Tests noch mindestens ein paar Wochen dauern werden und die endgültige Fassung von iOS 17.5 könnte höchstwahrscheinlich im Mai erscheinen. Was ist neu in iOS 17.5? App-Downloads von Websites (nur EU): Eine weitere Funktion in Übereinstimmung mit dem EU-Gesetz über digitale Märkte

